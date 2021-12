Google porta i giochi Android su Windows 11 (e W10)

Il gaming in salsa cross-platform: il gruppo di Mountain View ha annunciato il prossimo debutto di Google Play Games sui computer con sistema operativo Windows (W11 e W10). In altre parole, i giochi Android sono in arrivo anche su PC. L'annuncio è giunto durante l'evento The Game Awards 2021.

I giochi Android su Windows con Google Play Games

Tra le funzionalità più interessanti figura quella che abiliterà la sincronizzazione dei salvataggi, facendo leva sulle potenzialità del cloud, permettendo ad esempio di iniziare una partita sullo smartphone per poi riprenderla dal punto esatto in cui la si è interrotta sullo schermo più grande del computer. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione affidata da Greg Hartrell di bigG alla redazione del sito The Verge.

A partire dal 2022, i giocatori saranno in grado di fruire dei loro titoli Google Play preferiti su nuovi dispositivi, passando in modo istantaneo tra telefono, tablet, Chromebook e presto anche computer Windows. Questo prodotto realizzato da Google porta i migliori giochi Play Games sui laptop e desktop. Siamo entusiasti di poter espandere la nostra piattaforma.

L'esecuzione dei titoli avverrà in locale e non in streaming come accade invece con il catalogo di Stadia. Lo sviluppo del software che sarà distribuito è stato curato interamente (e internamente) da Google, senza alcun tipo di partnership con Microsoft o altre realtà di terze parti. Al momento non è dato a sapere quale tecnologia sia alla base dell'emulazione, ma di certo non si tratta di Windows Subsystem for Android, già vista in azione per il supporto della applicazioni distribuite attraverso lo store di Amazon.

Maggiori informazioni e dettagli saranno resi noti più avanti, incluso l'elenco dei titoli messi a disposizione degli utenti attraverso questa modalità. Andranno chiariti anche i requisiti hardware minimi necessari per garantire un'esperienza di gameplay all'altezza delle aspettative.