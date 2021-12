Microsoft DirectX 12, integrazione nativa su Windows 11

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha annunciato un'interessante e importante novità per le schede video Intel e NVIDIA e prossimamente anche AMD: l'integrazione diretta in Windows 11 di una nuova API di codifica video per DirectX 12.

DirectX 12 integrata direttamente in Windows 11

Essenzialmente, la nuova API consente ai motori video di utilizzare la GPU per la codifica secondo gli standard stabiliti da DirectX 12. Ciò significa che anche gli sviluppatori di terze parti possono sfruttare questa funzionalità nelle loro applicazioni. A tal proposito, è importante sottolineare che Vulkan include già un’API di codifica e decodifica video per i codec H264 e H265.

Tornando al supporto hardware, le piattaforme esatte di Intel che attualmente risultano essere compatibili sono Tiger Lake e Ice Lake, con supporto ad Alder Lake in arrivo nel 2022. Per quel che concerne NVIDIA dalla versione driver 471.41 in poi sarà garantito il supporto per le GPU con architettura Turing e Ampere, compresa la gamma Quadro RTX. La compatibilità con AMD è attesa, invece, dal secondo trimestre del 2022 e saranno supportate tutte le schede video Radeon RX dalla Serie 5000 in poi e i Ryzen dalla versione 2xxxx in poi.

È importante sottolineare come il nuovo aggiornamento permetterà di dare maggiore spunto ai workflow professionali nelle suite di lavoro che supportano la codifica tramite accelerazione hardware. Si tratta di un dato di notevole importanza, in quanto potrebbe permettere di evitare l'utilizzo di tecnologie proprietarie di altro tipo.

Da notare che pur venendo integrata direttamente in Windows 11, la nuova API per la codifica dei video è eventualmente reperibile anche all'interno dell'SDK DirectX 12 Agility a partire dalla build 1.700.10-preview.