Google Play potrebbe avvisare se un'app è scadente

Quante volte è capitato di scaricare un’app dal Google Play e di rimanere delusi dalla sua qualità? Magari si disinstalla subito dopo averla provata, pentendosi di aver sprecato tempo e dati mobili. Bene, sembra che il colosso di Mountain View stia lavorando a una soluzione per evitare questi spiacevoli inconvenienti.

Google Play avviserà gli utenti se un’app è di bassa qualità: tre indizi rivelatori

Secondo quanto emerso da un recente teardown dell’APK della versione 43.7.19-31 del Play Store, Google sta pensando di introdurre dei messaggi di avviso per le app che probabilmente non valgono il download. In particolare, il sistema si baserebbe su tre criteri:

L’app viene disinstallata frequentemente rispetto ad app simili presenti sul Play Store;

Pochi dati sull’app;

L’app ha pochi utenti attivi rispetto ad altre applicazioni simili sullo store.

Questi messaggi non compariranno come popup prima del download, ma saranno visibili nella pagina dei dettagli dell’app. Una scelta sensata, visto che questi criteri non sono una garanzia assoluta della scarsa qualità di un’applicazione.

Un aiuto per gli utenti meno esperti

Infatti, ci sono app di nicchia che per loro natura hanno un numero limitato di utenti o di dati a disposizione di Google. Altre invece vengono usate per uno scopo specifico e poi disinstallate, pur essendo valide. Insomma, i messaggi di avviso non vanno presi come un verdetto inappellabile, ma piuttosto come un consiglio da valutare caso per caso.

Questa novità può essere molto utile, soprattutto per le persone meno esperte di tecnologia. Avere un’indicazione rapida sulla qualità di un’app può aiutare a evitare di perdere tempo con download inutili o potenzialmente dannosi.