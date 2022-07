Google Play Store: come proteggersi da app infette

Su Google Play Store è stata individuata una nuova serie di app dannose, cariche di adware e malware.

Nel complesso, questi software sono stati scaricati quasi 10 milioni di volte: ciò lascia intuire come siano davvero molti gli utenti potenzialmente infettati dagli agenti malevoli collegati alle app.

Stiamo parlando di software che si presentano come strumenti di foto editing, tastiere virtuali, app per ottimizzare gli smartphone, sfondi aggiuntivi e tante altre soluzioni.

In realtà però, i programmi sono utilizzati per proporre messaggi pubblicitari molesti, iscrivere le vittime a servizi premium a pagamento e rubare gli account social delle stesse.

Questa scoperta è opera del team Dr. Web, che ha proposto un report accurato riguardo queste minacce.

Grazie al pronto intervento di Google, la stragrande maggioranza di app sono già state rimosse anche se, chi ha già effettuato il download, deve effettuare manualmente la rimozione in locale.

Come evitare app infette presenti su Google Play Store

Nonostante l’instancabile lavoro di Google, individuare in tempo le app malevole prima che le stesse si diffondono è molto difficile.

Per questo motivo servono alcune precauzioni. La prudenza non è mai troppa: controllare il numero di download e le eventuali recensioni, può essere un modo per limitare i rischi. Allo stesso modo, dare uno sguardo al produttore è una buona pratica.

Controllare il produttore e verificare, soprattutto in caso di app famose, di non scaricare un fake ma un software ufficiale, sono altre precauzioni utili. Per ridurre ulteriormente i pericoli però, è bene adottare soluzioni specifiche, come Norton 360 Standard.

Questo strumento infatti, oltre a scansionare ed eliminare virus e malware su PC Windows, Mac e dispositivi iOS, si rivela eccezionale quando si tratta di proteggere uno smartphone Android.

La presenza di un password manager integrato poi, così come di una VPN, permette di andare oltre alle semplici funzioni di un antivirus, proponendo una soluzione completa per la sicurezza informatica.

E il costo? Grazie al 60% di sconto, Norton 360 Standard è disponibile attualmente per soli 29,99 euro all’anno.

