Su Google Play Store arriva il download simultaneo di più app

Il Google Play Store ha subito una serie di trasformazioni negli ultimi due anni. Recentemente, ha introdotto le FAQ generate dall’intelligenza artificiale per gli annunci e ha in progetto di utilizzare l’AI anche per fornire rapidi riassunti delle caratteristiche di app e giochi. Tuttavia, una delle novità più significative è la possibilità per gli utenti di scaricare più app contemporaneamente, un notevole cambiamento rispetto al precedente limite di un solo download alla volta.

Google Play Store consente di scaricare due app contemporaneamente

La funzionalità di download multiplo sta già comparendo sulla maggior parte dei dispositivi Android, come riportato dai colleghi di 9to5Google. La maggior parte dei dispositivi, inclusi gli smartphone Pixel con la versione 40.6.31 del Play Store, dispone già di questa comoda opzione. Tuttavia, al momento, il limite è fissato a soli due download simultanei, mentre ogni ulteriore download viene messo in attesa fino al completamento dei precedenti.

Le aspettative iniziali suggerivano la possibilità di scaricare almeno cinque app contemporaneamente, non solo due. Considerando questo, è probabile che Google apporterà ulteriori modifiche al limite, con la speranza che in futuro gli utenti possano scegliere autonomamente il numero di app da scaricare simultaneamente.

Al momento, la funzionalità di download multiplo non si estende agli aggiornamenti delle app: il Play Store scarica solo un aggiornamento alla volta, lasciando gli altri in sospeso. Come giustamente osservato da 9to5Google, il supporto del download simultaneo per gli aggiornamenti delle app sarebbe indubbiamente più comodo per gli utenti. Ci si aspetta che Google implementi presto questa opzione.

Una lunga attesa…

L’idea di consentire agli utenti di scaricare più di un’app alla volta risale almeno al 2019, ma fino ad ora non si era mai concretizzata. Finalmente, questo cambiamento tanto atteso sta diventando realtà, anche se ci sono ancora margini di miglioramento.

Per verificare la disponibilità di questa nuova funzionalità sul proprio telefono Android, basta provare a scaricare contemporaneamente due o più app o giochi di grandi dimensioni. Sui telefoni Pixel, potrebbe essere necessario assicurarsi che le app appena scaricate appaiano sulla schermata iniziale, un’opzione attivabile tramite le impostazioni Home > Aggiungi icone app alla schermata iniziale.