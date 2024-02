Play Store: Google sperimenta l'AI per descrivere le app

Google sta puntando molto sull’intelligenza artificiale, cercando di implementarla il più possibile nei suoi servizi, anche nel Play Store. Stando infatti alle più recenti segnalazioni, dopo aver rivisto le regole del suo store digitale, il colosso di Mountain View ha ora deciso di sfruttare l’AI per la generazione automatica di informazioni sulle funzionalità delle app.

Play Store: intelligenza artificiale per informazioni sulle app

Andando più in dettaglio, alcuni sviluppatori segnalano che Google sta implementando un sistema basato sull’AI per la sezione “Funzionalità principali” presente nella pagina di dettaglio di ogni app. Per cui, aprendo qualsiasi contenuto sul Play Store, sarà possibile visualizzare un riassunto delle sue caratteristiche principali generato dall’AI con al seguito una dicitura che specifica espressamente che si tratta di contenuti realizzati in tal modo.

In base a quanto riferito, i testi generati sono suddivisi in frasi brevi e ben ordinate e la schermata con la descrizione si può ampliare e ridurre mediante appositi pulsanti.

La funzione pare essere ancora in fase di test ed è disponibile solo per un numero limitato di utenti selezionati da Google e a quanto sembra soltanto negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro quando e soprattutto se verrà resa disponibile a tutti.

Da tenere presente che fino a qualche tempo fa questa funzione risultava dormiente nel Google Play Store e potenzialmente attivabile tramite un flag (con richiesta dei permessi di root), ma non ha mai funzionato, mentre proprio in queste ore sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni indipendenti da eventuali forzature.