Google Play valorizzerà le app Android con i widget

Gli sviluppatori di app possono gioire. Secondo quanto riportato in un post sul blog, Big G ha deciso di dare alle app con i widget il posto che meritano sul Google Play Store.

Su Google Play arrivano filtro di ricerca per i widget, badge e pagina editoriale

Partiamo dalla novità più succosa: il nuovo filtro di ricerca per i widget. D’ora in poi, gli utenti potranno scovare le app con widget in un batter d’occhio, senza dover frugare tra migliaia di risultati irrilevanti. Basterà spuntare l’apposita casella e voilà, il widget dei propri sogni sarà a portata di tap.

Ma le sorprese non finiscono qui. Google introdurrà anche dei badge dedicati ai widget nelle pagine di dettaglio delle app. Niente più indovinelli per gli utenti, che sapranno subito se un’app offre o meno un widget. E chissà, magari questo spingerà qualcuno a esplorare e utilizzare questa funzionalità troppo spesso trascurata.

E per gli sviluppatori più meritevoli, c’è anche una chicca: una pagina editoriale curata interamente dedicata ai widget. Una vetrina d’eccezione per mettere in mostra il meglio del meglio, e magari conquistare qualche download in più.

Un assist per gli sviluppatori

È chiaro che questi cambiamenti non sono solo un regalo per gli utenti. Google sa bene che per gli sviluppatori creare e mantenere un widget è un investimento non da poco. E se poi nessuno lo trova o lo usa, che senso ha? Ecco perché queste novità sono un assist prezioso per chi ha puntato sui widget. Più visibilità significa più adozione, e più adozione significa più ritorno sull’investimento.