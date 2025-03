Google Presentazioni, arrivano nuove funzionalità

Google Slides è la popolare app per le presentazioni di Big G. Ora sta per ricevere un aggiornamento che renderà ancora più semplice creare slide accattivanti e professionali.

Le novità in arrivo su Google Presentazioni

In un recente post sul blog, il colosso di Moutain View ha annunciato l’arrivo di nuove funzioni per Google Presentazioni, in primis il ridimensionamento proporzionale. Questa novità permette di selezionare più oggetti in una slide e ridimensionarli mantenendo automaticamente le proporzioni e l’equilibrio visivo. Testi, bordi, ombre e altri elementi grafici si adatteranno in modo fluido, senza dover fare aggiustamenti manuali.

Anche la selezione degli oggetti sovrapposti sarà più facile. Se le slide sono piene di elementi sovrapposti, selezionare quello giusto può essere una sfida. Ma con il nuovo aggiornamento di Google Slides, basterà passare il mouse su un oggetto per vederne il contorno.

È bene tenere presente che le nuove funzionalità hanno qualche limite:

Funzionano solo in modalità di modifica, non durante la presentazione;

Il ridimensionamento proporzionale si applica ai gruppi di oggetti e alle selezioni multiple quando si usano le maniglie di ridimensionamento agli angoli degli elementi selezionati (le maniglie laterali funzionano come sempre);

La selezione degli oggetti può essere ridimensionata anche usando i controlli della barra laterale delle opzioni di formattazione.

Quando arriveranno le nuove funzioni di Google Slides

Google ha annunciato che le nuove funzionalità verranno rilasciate gradualmente a partire dal 24 marzo 2025 per gli utenti con domini Rapid Release, con disponibilità completa entro 15 giorni. Per chi utilizza domini Scheduled Release, il rollout inizierà invece il 14 aprile 2025.

Per verificare a quale categoria appartiene la propria azienda, basta andare direttamente nella console di amministrazione di Google. Se non si ha accesso, si può chiedere supporto al reparto IT o l’amministratore di Google Workspace.