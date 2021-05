Google Project Starline: video chat in 3D

Durante il Google I/O 2021 sono state annunciate molte novità, tra cui Android 12. Project Starline è sicuramente quella più futuristica perché rappresenta l'evoluzione delle attuali video chat. L'azienda di Mountain View ha infatti sviluppato una tecnologia che permette di mostrare una persona in tre dimensioni attraverso una “finestra magica”.

Project Starline: video chat in 3D

Per rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi di lavoro vengono oggi utilizzati i servizi per le videoconferenze, come Google Meet. Project Starline consente di “eliminare” lo schermo e portare l'altra persona nella stessa stanza, come in un illusionismo. All'interno di una cabina ci sono una panca e un display da 65 pollici, attraverso il quale si può vedere l'altra persona a grandezza naturale e in tre dimensioni.

All'interno del “video booth” ci sono diversi sensori e fotocamere che catturano l'informazione sulla profondità. Il sistema comprime e trasmette i dati allo schermo che sfrutta la tecnologia Light Field (campo luminoso). Vengono applicati complessi algoritmi di computer vision, machine learning e audio spaziale per ottenere una video chat iper realistica. E non è necessario indossare occhiali e visori.

Project Starline è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Google ha installato alcuni video booth nei suoi uffici e condotto diversi test con partner selezionati che operano nei settori dell'informazione e dell'assistenza sanitaria. Attualmente il sistema è piuttosto ingombrante e costoso, ma in futuro potrebbe essere accessibile a tutti.