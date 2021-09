Google resetta i permessi delle app inutilizzate

Solitamente le funzionalità introdotte con le nuove versioni di Android non saranno mai disponibili sui vecchi smartphone perché il produttore ha interrotto il supporto da tempo. Google ha deciso quindi di fare un regalo agli utenti. A partire dal mese di dicembre, tutti i dispositivi con almeno Android 6.0 Marshmallow riceveranno la funzionalità che resetta i permessi delle app inutilizzate.

Reset dei permessi per la privacy

Molti utenti installano sui loro smartphone decine e decine di app che probabilmente non usano da mesi. La soluzione migliore è cancellarle, ma non tutti sono così “ordinati”. Google ha quindi sviluppato una funzionalità che resetta automaticamente i permessi richiesti a “runtime” (quando viene mostrato un pop-up), se l'app non viene utilizzata da molto tempo. La novità, introdotta con Android 11, blocca quindi l'accesso a determinati dati (spesso in background).

L'azienda di Mountain View ha ora deciso di estendere la funzionalità ad oltre 3 miliardi di dispositivi. Ciò verrà effettuato a partire dal mese di dicembre attraverso l'aggiornamento dei Google Play Services. Il rollout avverrà in maniera graduale e terminerà entro il primo trimestre 2022.

Il reset automatico dei permessi verrà attivato di default per le app compatibili con Android 11 e versioni successive. L'attivazione della funzionalità dovrà invece essere effettuata manualmente dagli utenti, se l'app è stata sviluppata per le versioni precedenti del sistema operativo (da Android 6.0 Marshmallow ad Android 10). In tal caso verrà mostrata un'opzione simile a questa: