Google: ricarica wireless attraverso lo schermo

Google intende rivoluzionare il modo in cui è possibile ricaricare lo smartphone in modalità wireless. Lo si evince da un recente brevetto che è stato depositato dalla azienda presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), in cui viene descritto un sistema di ricarica wireless che funziona tramite il display.

Google: ricarica wireless tramite il display

Adoperando questa tecnologia, la bobina di ricarica wireless sarebbe posizionata proprio sotto al display, ovvero dove di solito risiedono invece i sistemi di sblocco biometrico.

L’implementazione di un sistema simile potrebbe consentire una maggiore versatilità durante la ricarica del dispositivo. Potrebbe infatti permettere di iniziare la carica posizionando il telefono sul dock, indipendentemente dal fatto che si trovi a faccia in su o a faccia in giù. La tecnologia potrebbe altresì offrire la condivisione wireless dell’alimentazione attraverso lo schermo del dispositivo.

Secondo il brevetto del colosso di Mountain View, il telefono disabilita lo schermo e il sensore tattile quando rileva un caricabatterie compatibile. Ciò consente un trasferimento di potenza ottimizzato prima dell’inizio della ricarica. Ci sono anche modifiche allo strato protettivo dello schermo per garantire l’efficienza del processo. Di contro, però, è bene valutare il fatto che lo schermo non risulta fisicamente accessibile.

Da tenere presente che la tradizionale ricarica wireless funziona grazie a una bobina integrata nell’area posteriore degli smartphone compatibili. Ciò consente di avviare il processo di trasmissione dell’alimentazione una volta che il dispositivo rileva un caricabatterie wireless. Ci sono anche diversi standard di ricarica wireless con le loro caratteristiche e i loro vantaggi.