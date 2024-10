Google: ricette di cucina a portata di ricerca

Ci sono interessanti novità per Google e per tutti coloro che amano dilettarsi tra i fornelli. Nelle scorse ore, infatti, è stato introdotto un aggiornamento per “big G” che migliora l’individuazione delle ricette culinarie direttamente tra i risultati delle ricerche effettuate.

Google: anteprima rapida delle ricette tra le ricerche

Andando più nello specifico, viene fornita un’anteprima rapida delle ricette, con informazioni chiave come gli ingredienti principali, il tempo di preparazione e il numero di porzioni. Non è chiaro se la funzione estrae o meno le istruzioni della ricetta e gli ingredienti o se sono elementi basati sull’intelligenza artificiale di Google (con tutto quello che ne potrebbe conseguire).

Si tratta di una novità che molti potrebbero trovare decisamente utile, consentendo di avere una visione generale delle ricette d’interesse senza dover per forza di cosa aprire il sito Web di riferimento, ma che proprio per questo potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio per i crateri di contenuti legati alla cucina: da una parte questa nuova funzionalità di “big G” consente di attribuire visibilità immediata alle ricette direttamente dalle SERP, mentre dall’altra potrebbe ridurre il tempo trascorso sui siti Web da cui provengono.

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose la novità è stata introdotta solo negli Stati Uniti. Per la diffusione su larga scala sarà necessario attendere ancora qualche settimana, almeno come di consueto in circostanze di questo tipo.

Da notare che, sempre restando in tema di cucina, qualche mese fa Google ha smesso di integrare le ricette nei risultati di ricerca vocale tramite Google Assistant.