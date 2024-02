Google Search e Maps: rimosse 170 milioni di recensioni

Quelle delle recensioni false non è un problema solo per Amazon. Anche Google utilizza diverse tecnologie per individuare le informazioni non veritiere pubblicate su Search e Maps. Specifici algoritmi permettono di bloccare le truffe. L’azienda di Mountain View ha svelato i progressi ottenuti nel corso del 2023.

Bloccate oltre 170 milioni di recensioni fake

Le recensioni sono molto importanti per le attività commerciali e i clienti. Nel 2023 sono stati pubblicati circa 20 milioni di contenuti al giorno su Maps e Search, tra cui recensioni, punteggi, foto e video. Queste informazioni devono essere accurate, quindi Google aggiorna spesso i suoi sistemi per identificare e bloccare le recensioni false, oltre che per impedire la diffusione delle truffe.

Le recensioni sono esaminate attentamente dal team di moderatori prima della loro pubblicazione, mentre i sistemi automatici monitorano continuamente i servizi per rilevare eventuali attività sospette. Un nuovo algoritmo di machine learning può individuare alcuni segnali, come la scrittura della stessa recensione per diverse aziende e picchi improvvisi di punteggio bassi o alti.

L’algoritmo ha permesso di scoprire una rete di truffatori che metteva in contatto le attività commerciali con persone pagate per scrivere recensioni false. In poche settimane sono stati rilevati i tentativi di truffa e disattivati i relativi account. Nel 2023 sono state bloccare o rimosse oltre 170 milioni di recensioni che violavano le regole (+45% rispetto al 2022) e oltre 12 milioni di profili business fasulli.

Google ha inoltre presentato una denuncia contro un individuo che ha aperto oltre 350 profili business fake e pubblicato oltre 14.000 recensioni false su Maps.