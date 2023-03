Google Search: novità per verificare le informazioni

Google ha annunciato cinque novità per il suo motore di ricerca che consentiranno agli utenti di trovare informazioni più velocemente e soprattutto di verificare meglio le fonti. Due funzionalità saranno disponibili in Italia nei prossimi giorni, mentre le altre arriveranno nei prossimi mesi. L’azienda di Mountain View ha voluto così anticipare l’International Fact-Checking Day del 2 aprile.

Verifica delle fonti e altre prospettive

Quando l’utente effettua una ricerca, Google mostra milioni di link a siti web già noti o appena nati. Per valutare l’affidabilità della fonte è possibile cliccare i tre puntini verticali alla destra del risultato per leggere maggiori informazioni sul sito, tra cui quando è stato indicizzato per la prima volta. La funzionalità “About this result” (“Informazioni su questo risultato”) è ora disponibile anche in Italia.

La funzionalità Perspectives è invece disponibile solo in inglese negli Stati Uniti. Si tratta di un nuovo carosello che viene mostrato sotto quello delle notizie principali. L’utente troverà altre opinioni (o prospettive) sull’argomento da parte di giornalisti, esperti e voci autorevoli.

Per i risultati di ricerca e quelli nel carosello Perspectives (in inglese negli Stati Uniti) verranno mostrate anche le informazioni sull’autore (About this author) all’interno del box About this result. Solo in inglese, ma in tutto il mondo, sarà invece disponibile la funzionalità in About this page che consente di conoscere più informazioni sul sito elencato, quando l’utente inserisce l’URL nella barra di ricerca.

L’ultima novità, che arriverà in Italia nei prossimi mesi, riguarda le informazioni che cambiano rapidamente. Un avviso segnalerà che la notizia potrebbe non essere aggiornata.