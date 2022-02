Google Search: su desktop arrivano i widget

La schermata della home page di Google Search è sempre stata abbastanza minimale: mostra semplicemente il logo dell’azienda e la barra di ricerca, unitamente a pochi altri collegamenti rapidi ad alcune funzionalità di “big G”. Questo scenario, però, potrebbe presto cambiare. Google, infatti, ha dato il via ai test per una nuova funzionalità: i widget.

Google Search Desktop: sei widget disponibili per meteo, borsa e altro

Stando a quanto recentemente segnalato da alcuni utenti, la home page di Google Search può adesso essere arricchita con alcuni widget, visibili nella parte in basso della pagina.

I widget disponibili sono sei e riguardano il meteo, le notizie di tendenza, i consigli su quale show guardare, le informazioni relative alla borsa, quelle sugli eventi nelle vicinanze e le info sul Covid-19. Facendo clic su un determinato widget, si apre una schermata leggermente più ampia che mostra un maggior numero di informazioni.

Il risultato è un’esperienza utente abbastanza pulita e fluida, sicuramente molto più della schermata proposta all’apertura di una nuova scheda in Chrome, andando a fornire un buon numero di informazioni rapide senza però ingombrare eccessivamente l’interfaccia utente.

I widget potrebbero suggerire la volontà di portare almeno in parte su Desktop l’esperienza di Google Discover per device mobile, che nelle intenzioni iniziali di “big G” sarebbe dovuta restare solo su smartphone e tablet.

Da notare che trattandosi di una feature in fase di test non è da dare per certo il fatto che alla fine i widget possano essere effettivamente implementati stabilmente, ma considerando che la cosa promette particolarmente bene ci sono tutti i presupporti perché ciò accada.