Google Search: upload dei file per fare domande

Google potrebbe presto implementare una nuova funzione per il suo motore di ricerca che consente di caricare un file e porre domande sul suo contenuto, similmente a quanto attualmente è possibile fare adoperando i principali strumenti AI, come ad esempio ChatGPT.

Google Search: upload dei file per porre domande sul contenuto

Ad accorgersi per primo della cosa è stato l’utente Khushal Bherwani su X, che ha trovato un’icona a forma di graffetta accanto al pulsante di ricerca vocale nella barra di Google. Facendo clic su questa icona è possibile caricare un file selezionandolo direttamente dal dispositivo in uso e nella barra di ricerca compare il messaggio “Chiedi qualsiasi cosa su questo file”.

Pare però che dopo l’upload la funzione non fornisca ancora risposte relative al file, il che suggerisce che è ancora in fase di test e non è neppure chiaro se verrà implementata su larga scala o meno. Se lanciata effettivamente, però, potrebbe essere fruibile sia tramite l’interfaccia Web che quella mobile.

Ovviamente, l’aggiunta di una feature del genere potrebbe senz’altro venire apprezzata da molti utenti, offrendo una valida e accessibile alternativa rispetto a servizi a pagamento come Gemini Advanced.

Tuttavia, la funzione solleva anche e soprattutto delle preoccupazioni legate alla privacy dei dati, visto e considerato che gli utenti andrebbero a caricare documenti personali sui server di Google, motivo per cui sarà fondamentale che l’azienda riesca ad assicurare la massima sicurezza, al fine di evitare qualsivoglia tipo di problema e soprattuto al fine di infondere massima fiducia.