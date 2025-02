Google semplifica rimozione dei dati personali dai risultati di ricerca

Google ha reso più facile rimuovere e aggiornare i risultati di ricerca che contengono informazioni personali. Con l’ultimo aggiornamento della funzione “Risultati su di te”, eliminare nome, indirizzo, email, numero di telefono da Search sarà semplicissimo.

Google, ora si possono eliminare più facilmente i dati personali dalla Ricerca

Risultati su di te aiuta le persone a tenere d’occhio quali dati sensibili appaiono nei risultati di ricerca, visibili a chiunque. Per registrarsi, basta fornire a Google nome, indirizzi, numeri di telefono e email che si vogliono monitorare. Google assicura di non usare quelle informazioni per altri scopi. Niente profilazione, niente pubblicità mirate. Una sorta di bodyguard digitale discreto e affidabile.

Prima, per accedere a Risultati su di te era necessario usare l’app di Google o scavare tra le impostazioni dell’account. Ora, invece, si trova direttamente nella pagina dei risultati di ricerca. Accanto a ogni risultato c’è un menu a tre puntini: basta cliccarci sopra e si vedrà l’opzione “rimuovi questo risultato”.

Una volta lì, si può scegliere tra tre tipi di richiesta: rimozione di informazioni personali (inclusi i famigerati contenuti di doxing), segnalazione di contenuti illegali (come violazioni del copyright o abusi su minori) e aggiornamento di risultati obsoleti. Quest’ultima opzione è una novità: se le proprie informazioni sono state modificate o rimosse da un sito web, ma Search non si è ancora aggiornato, si può chiedere a Google di riesaminare quel sito e allineare i risultati.

La privacy, un diritto di tutti

C’è solo un problema: al momento, Risultati su di te è disponibile solo in alcuni Paesi (tra cui USA, UK, Canada, India e pochi altri). Ma Google promette di estenderlo presto a tutto il mondo. Perché la privacy online non dovrebbe essere un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.