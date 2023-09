Google Slides aggiunge il puntatore live, come abilitarlo

Google Slides sta introducendo una nuova funzione di puntatore live, che consente agli utenti di vedere i puntatori del mouse degli altri in tempo reale. L’aggiornamento migliora la collaborazione e la condivisione delle informazioni, rendendo più facile per i co-creatori evidenziare testo specifico o elementi visivi all’interno di una slide. Questa funzione sarà disponibile nelle prossime settimane sia per gli utenti di Workspace che per gli account personali di Google.

Il puntatore in tempo reale sarà visibile su tutte le slide. Una volta attivato il puntatore live, infatti, l’icona della freccia si ingrandisce. A ogni utente viene assegnato un colore diverso accompagnato da un nome fluttuante, rendendo più facile rintracciare i collaboratori che lavorano alla stessa presentazione.

Questa funzione può essere utile durante le procedure dettagliate, quando il documento è ancora in fase di lavorazione. Inoltre, i puntatori in tempo reale saranno visibili su tutte le slide finché non si decide di disattivare l’opzione.

“Per incrementare la collaborazione in Google Slides, stiamo introducendo i puntatori live, una nuova funzione che consente a voi e ai vostri colleghi di vedere i puntatori del mouse degli altri in tempo reale“, ha dichiarato il gigante tecnologico in un post sul blog di Workspace Updates.

Come accedere al puntatore live?

Come utilizzare il puntatore in tempo reale su Google Presentazioni? Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita, pertanto è necessario abilitarla seguendo i passaggi indicati di seguito.

Aprire Google Slides;

Andare su Visualizza. Dal menu a discesa, selezionare l’opzione Puntatori in tempo reale. Quindi fare clic su Mostra il mio puntatore. In alternativa, è possibile attivare la funzione utilizzando l’icona del puntatore nella barra degli strumenti;

È importante notare che i puntatori in tempo reale rimarranno visibili in tutte le diapositive fino a quando non verranno disabilitati.

Per nascondere i puntatori live dei collaboratori per la sessione corrente, spostarsi nella modalità presente o andare su Visualizza > Puntatori in tempo reale > Mostra puntatori dei collaboratori.

La nuova funzione dei puntatori live facilita la collaborazione in tempo reale tra più utenti che lavorano alla stessa presentazione, consentendo ai collaboratori di vedere i puntatori del mouse degli altri, rendendo più facile la comunicazione e il coordinamento durante la modifica o la presentazione di Google Slides.

All’inizio di questo mese, Google ha introdotto nuove scorciatoie da tastiera per lo zoom per Google Slides sul web, che consentono di ingrandire, rimpicciolire o scalare al 100%. Inoltre, è ora possibile ingrandire o rimpicciolire Slides in modo fluido utilizzando il trackpad o la rotellina del mouse con un tasto modificatore (cmd/ctrl), rendendo più facile il controllo della visualizzazione di Slides.

I puntatori in tempo reale per migliorare la collaborazione nelle presentazioni

Con questo aggiornamento, i co-creatori possono facilmente indicare testi o elementi visivi specifici all’interno di una slide, per evidenziare informazioni e contenuti importanti. La funzione del puntatore in tempo reale aiuterà a creare connessioni quando si collabora in tempo reale con gli altri.

Questa feature è in fase di rilascio e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. Si prega di attendere ancora un po’ per ricevere l’aggiornamento.