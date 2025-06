Google sospende Ask Photos: Gemini troppo lento e impreciso

Google fa retromarcia su Ask Photos. La funzione di ricerca conversazionale per Google Foto alimentata da Gemini, è stata messa in pausa dopo le lamentele degli utenti. Troppo lenta e i risultati erano scadenti. Big G è stato costretto a fare mea culpa pubblicamente.

Troppi bug e risposte sbagliate: Google mette in pausa Ask Photos

Non è la prima volta che Google torna sui suoi passi. A maggio era stata costretta a ridimensionare drasticamente le AI Overview nella ricerca, dopo le risposte assurde come mettere la colla sulla pizza. A febbraio aveva messo in pausa lo strumento di generazione immagini di Gemini per inesattezze storiche evidenti. Sembra che Big G abbia fretta di lanciare funzioni AI, senza però testarle abbastanza.

Jamie Aspinall, product manager di Google Foto, ha ammesso su X: “Ask Photos non è dove dovrebbe essere, in termini di latenza, qualità e esperienza utente“. Il roll out è stato bloccato quando era ancora limitato a un numero molto ristretto di utenti. Una fortuna, considerando che milioni di persone avrebbero dovuto sopportare un’esperienza deludente.

Cosa doveva fare Ask Photos

L’idea sulla carta era brillante. Invece di cercare “cane” o “spiaggia” come sempre, si poteva chiedere cose come “mostrami le foto migliori dell’Andalusia” o “che temi abbiamo usato per le feste di compleanno di mia figlia?“. Gemini doveva capire il contesto delle foto, leggere il testo nelle immagini e rispondere a domande complesse usando il linguaggio naturale.

Il problema era evidente dall’inizio. Alcuni utenti avevano notato che Ask Photos funzionava bene per cercare persone o luoghi specifici, ma andava in confusione con domande più ampie su attività o eventi. Nel frattempo che Ask Photos sia di nuovo disponibile, Google ha migliorato la ricerca classica. Ora si possono usare le virgolette per trovare corrispondenze esatte nei nomi dei file, modelli di fotocamera, didascalie o testo visibile nelle foto. È una funzione utile, ma molto meno ambiziosa di quello che doveva essere Ask Photos. Meglio di niente.

Aspinall ha promesso che una versione migliorata di Ask Photos arriverà fra due settimane circa, con l’obiettivo di riportare “la velocità e la precisione della ricerca originale“.