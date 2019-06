Google Stadia arriva in Italia: uscita e prezzi

Dopo il lancio ufficiale di Stadia, avvenuto in occasione della Game Developer Conference 2019, non si è avuta alcuna informazione ufficiale su prezzi e disponibilità. Il colosso di Mountain View ha deciso di svelare questi importanti dettagli durante la Stadia Connect, il mega evento organizzato qualche giorno prima dell’inizio di E3 e dedicato proprio alla piattaforma di cloud gaming di Google. L’Italia è fra i 14 paesi nei quali il servizio sarà reso disponibile inizialmente: ecco tutti i dettagli su costi, tempi di arrivo e requisiti hardware.

Google Stadia: quando, dove e quanto costa

Inizialmente, i paesi coinvolti nel lancio della piattaforma saranno inizialmente 14: Italia, Belgio, Finlandia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spagna, Svizzera, UK e USA.

Stadia avrà da subito due forme di abbonamento disponibili: una Pro e una Base. Il costo mensile dell’abbonamento Pro sarà di 9,99€e consentirà di giocare in 4K a 60fps una serie di titoli meno recenti, mentre bisognerà acquistare a parte quelli più nuovi. Stadia Base sarà invece gratuito, ma lo streaming delle sessioni di gioco sarà limitato al Full HD (che è comunque un ottimo livello di qualità) e non ci saranno titoli inclusi nel prezzo da giocare, si potranno solo acquistare a parte. Ci teniamo a specificare che, anche qualora un utente decidesse di passare dall’abbonamento Pro a quello Base, non perderebbe comunque i diritti sui titoli acquistati, dei quali usufruirebbe però in Full HD.

Al lancio, il catalogo di Stadia sarà composto da un buon numero di titoli e la promessa è che in poco tempo sarà ampliato ulteriormente:

DRAGON BALL XENOVERSE 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Baldur’s Gate 3

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

Per usare il cloud gaming di Google ci sarà ancora un po’ da attendere, ma almeno abbiamo una data orientativa: il lancio è previsto a novembre di quest’anno.

Cosa serve per giocare

Per giocare a Stadia, almeno inizialmente, occorrerà avere a disposizione:

una connessione a Internet stabile con almeno 10Mb/s in download e 1Mb/s in upload (per fruire di sessioni di gioco in 4K a 60fps sarebbe meglio avere almeno 35Mb/s in upload);

con almeno 10Mb/s in download e 1Mb/s in upload (per fruire di sessioni di gioco in 4K a 60fps sarebbe meglio avere almeno 35Mb/s in upload); Alternativamente: un Chromecast Ultra con una TV alla quale collegarlo, dunque con ingresso HDMI; un PC con a bordo il browser Web Chrome; uno smartphone della serie Google Pixel 3 oppure 3a con app di Stadia installata (la promessa è di rendere la piattaforma presto compatibile anche con altri smartphone e tablet);

con una TV alla quale collegarlo, dunque con ingresso HDMI; un PC con a bordo il browser Web Chrome; uno smartphone della serie Google Pixel 3 oppure 3a con app di Stadia installata (la promessa è di rendere la piattaforma presto compatibile anche con altri smartphone e tablet); lo speciale controller di Stadia, unico hardware specificamente progettato per vivere a pieno l’esperienza di cloud gaming secondo Big G, che non sarà obbligatorio, ma consigliato: diversamente, sarà possibile scegliere un qualsiasi controller compatibile.

La “Founder’s Edition”

Da subito si può pre-ordinare uno speciale pacchetto chiamato “Founder’s Edition” dedicato ai pionieri del cloud gaming di Google. Chi lo acquisterà, al prezzo di 129€, riceverà:

3 mesi di abbonamento Pro per sé e per un amico;

il controller di Stadia nell’edizione limitata Night Blue;

la possibilità di acquistare un controller aggiuntivo a un prezzo speciale;

un Chromecast Ultra (che supporta lo streaming in 4K);

L’accesso a Destiny 2: la collezione completa.

Ovviamente, come specificato, si tratta di un pre-ordine: non è previsto alcun accesso anticipato alla piattaforma, bisognerà comunque attendere novembre per poter giocare. Tuttavia, si potrà essere fra i primi a giocare e scegliere il proprio nickname su Stadia. I pre-ordini sono già aperti sullo store di Google.