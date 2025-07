Google telefona ai negozi al posto nostro per sapere prezzi e orari

Dover chiamare decine di attività commerciali per confrontare prezzi e disponibilità è una delle cose più seccanti. Ma Big G sta per semplificarci la vita.

Google chiama al posto nostro: l’AI chiama i negozi per sapere prezzi e disponibilità

Google Search ora può contattare autonomamente parrucchieri, pollerie, lavanderie e qualsiasi altra attività commerciale per avere informazioni su prezzi e orari disponibili. Tutto quello che si deve fare è rilassarsi e aspettare che l’AI mandi un report completo via SMS o email.

Google aveva già sperimentato questa tecnologia con Duplex alcuni anni fa, una funzione che permetteva a Google Assistant di fare telefonate con una voce incredibilmente naturale. Ora la tecnologia è integrata direttamente in Google Search e dovrebbe essere molto più utile nella vita quotidiana.

Quando si cerca qualcosa come “toelettatura vicino a me”, Google mostrerà una nuova opzione chiamata “Fai controllare i prezzi all’AI”. A quel punto basterà compilare un semplice modulo con i dettagli di ciò che serve, ad esempio tipo di animale, servizi richiesti, orari preferiti, e l’AI si mette al lavoro.

Come funzionano le chiamate automatiche

In pratica l’intelligenza artificiale di Google contatta diverse attività commerciali, e fa un po’ di domande con una voce naturale, per raccogliere informazioni su prezzi e disponibilità. Alla fine invia un riassunto chiaro con tutti i dettagli che richiesti. Non si deve più perdere mezz’ora a chiamare cinque diversi parrucchieri per scoprire chi ha posto giovedì pomeriggio e quanto costa una piega. L’AI lo fa per noi mentre si continua la tua giornata, e avvisa quando ha raccolto tutte le informazioni.

Chiunque abbia mai dovuto organizzare un trasloco, trovare un meccanico d’urgenza o confrontare i prezzi di diversi servizi sa quanto possa essere snervante il processo. L’AI di Google non si stanca, non si irrita, non dimentica di chiamare, e soprattutto non ha problemi a ripetere la stessa domanda a decine di attività diverse finché non trova quello che si sta cercando.

Privacy e controllo per tutti

Tutte le chiamate automatiche vengono registrate e monitorate per garantire la qualità del servizio. Inoltre, le attività commerciali possono decidere di non ricevere chiamate automatiche se preferiscono gestire tutto manualmente.

La funzione è disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti, anche se chi ha un abbonamento Google AI Pro o AI Ultra avrà limiti più alti per il numero di ricerche e chiamate che l’AI può fare. Nei prossimi mesi dovrebbe essere estesa anche ad altri Paesi.

Gemini 2.5 Pro arriva in AI Mode

Per gli abbonati premium, Google sta introducendo anche altre novità interessanti. Gemini 2.5 Pro arriva in AI Mode, con capacità avanzate di ragionamento, matematica e programmazione per gestire le domande complesse.

Ma la vera chicca è Deep Search, una funzione che può condurre centinaia di ricerche interconnesse, analizzare informazioni da fonti diverse e creare report completi e dettagliati in pochi minuti.