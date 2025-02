Google testa la funzione Email Protette contro lo spam

Google sta lavorando a Email Protette, una nuova funzione che permetterà di nascondere il proprio indirizzo email quando ci si iscrive ad app e servizi online.

Arrivano le Email Protette di Google contro lo spam

La redazione di Android Authority ha scovato le prime tracce di questa novità un paio di mesi fa, ma ora si ha un’idea più chiara di come funzionerà e di quanto sarà facile da usare. Email Protette sarà integrata nel sistema di autofill di Google, dove suggerisce di compilare automaticamente campi come email e password quando vi iscrivete a un nuovo servizio.

Cliccando su “Usa Email Protette”, Google genererà un nuovo indirizzo email “alias” per quell’app o sito web specifico. Così non si dovrà più fornire il proprio indirizzo principale, che rimarrà privato e al sicuro. Tutte le email inviate a questo alias saranno automaticamente inoltrate al proprio indirizzo principale. E se a un certo punto si vuole smettere di ricevere messaggi da quel servizio, bassta disattivare l’inoltro e addio spam!

Un baluardo contro il tracking e i data breach

Fino ad ora, per proteggersi dallo spam, molti usano account “usa e getta” o aggiunto “+qualcosa” al proprio indirizzo email principale. Ma diciamo la verità: non sempre siamo così disciplinati… E alla fine ci si ritrova sommersi di spam o con una miriade di account per servizi che non esistono più, ma che hanno ancora i nostri dati e il nostro indirizzo email.

L’approccio di Google è geniale perché Email Protette sarà a portata di mano, sulla nostra tastiera. Non dovremo più creare e gestire a mano più account email. Ma i vantaggi non finiscono qui. Usando indirizzi diversi per ogni servizio, impediremo alle app di tracciarci e di ottenere i nostri dati. Sarà come se fossimo persone diverse per ognuno di essi.

Inoltre, in caso di violazione dei dati, i dati saranno più al sicuro. I malintenzionati non potranno più associare le nostre informazioni su diversi servizi al nostro indirizzo email principale.