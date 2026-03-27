Google Traduttore traduce nelle cuffie in tempo reale anche in Italia

Immaginiamo questa scena: si è a cena con la famiglia del proprio partner che parla una lingua che non si capisce. Si indossano le cuffie, si lancia Google Traduttore, si attiva “Live Translate” e si sente la conversazione tradotta in tempo reale nelle proprie orecchie, con il tono, l’enfasi e la cadenza di chi parla, così è possibile capire non solo cosa dicono ma anche come lo dicono. Fantastico, no? E la buona notizia è che questa funzione è disponibile anche in Italia e su iOS.

Le cuffie diventano traduttori: cosa fa Live Translate

La funzione trasforma qualsiasi paio di cuffie in un dispositivo di traduzione in tempo reale unidirezionale. Gemini ascolta chi parla e trasmette la traduzione nelle cuffie, preservando il tono e il ritmo dell’originale. Supporta oltre 70 lingue.

Google suggerisce alcuni usi, come seguire una riunione di lavoro internazionale o capire gli annunci del treno quando si viaggia all’estero. Basta aprire l’app Google Traduttore, fare tap su “Live Translate” e connettere le cuffie. Funziona con qualsiasi cuffia, non servono dispositivi speciali.

Disponibilità

In precedenza, Live Translate era disponibile solo su Android negli USA, in India e in Messico. Ora arriva su iOS e in nove nuovi Paesi, tra cui, appunto, anche l’Italia.

Anche Search Live diventa globale

Google ha appena annunciato anche l’espansione globale di Search Live, la funzione di ricerca conversazionale che permette di puntare la fotocamera del telefono su oggetti e ottenere assistenza in tempo reale con conversazioni basate sul contesto visivo.

Lanciata a luglio 2025 e disponibile finora solo in USA e India, Search Live arriva in oltre 200 Paesi e territori dove AI Mode è disponibile, quindi anche da noi. Basta aprire l’app Google su Android o iOS e toccare l’icona Live sotto la barra di ricerca. Per gli utenti italiani è tutto grasso che cola.