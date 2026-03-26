Search Live arriva in Italia con Gemini 3.1 Flash Live

Google ha annunciato l’espansione globale di Search Live. La funzionalità è ora accessibile in tutti i paesi dove è disponibile AI Mode, quindi anche in Italia. Sfrutta il nuovo modello Gemini 3.1 Flash Live che permette conversazioni più naturali. È sufficiente aprire l’app Google e toccare l’icona dedicata. In alternativa si può usare Google Lens.

Search Live in Italia con Gemini 3.1 Flash Live

Search Live (ex Project Astra) è stata annunciata a giugno 2025. La funzionalità era finora disponibile sono negli Stati Uniti in inglese (da fine settembre 2025 senza partecipare all’esperimento in Search Labs) e in India (inglese e hindi). Come si deduce dal nome è la versione multimodale di Google Search. Gli utenti possono usare la voce per chiedere a Gemini informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera.

Il nuovo modello Gemini Flash 3.1 Live supporta tutte le lingue, quindi anche l’italiano. Offre risposte più pertinenti, naturali e veloci rispetto al modello precedente: Può seguire il filo della conversazione per il doppio del tempo, quindi può gestire sessioni di brainstorming più lunghe.

Come detto è accessibile nell’app Google per Android e iOS. Basta toccare l’icona centrale sotto la barra di ricerca per aprire la fotocamera e chiedere informazioni sugli oggetti inquadrati. In alternativa si può aprire l’app Fotocamera, avviare Google Lens e toccare l’icona Live.

Il nuovo modello è disponibile anche per Gemini Live, come si può vedere nel video. Gli sviluppatori possono usare Gemini Flash 3.1 Live in Google AI Studio.

Google ha annunciato infine l’espansione globale della traduzione live con auricolari e cuffie in Google Traduttore su Android e iOS. Tra le oltre 70 lingue supportate c’è anche l’italiano.