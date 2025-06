Google integra Search Live in AI Mode

L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità di Search Live con input vocale nell’app Google per Android e iOS. Al momento la funzionalità può essere utilizzata solo dagli utenti statunitensi che partecipano all’esperimento AI Mode in Search Labs.

Come funziona Search Live

Search Live è stata annunciata durante il Google I/O 2025 di maggio. La funzionalità, nota in precedenza come Project Astra, permette di effettuare ricerche online attraverso una interazione vocale con il chatbot dell’azienda californiana. In pratica combina la conversazione con la ricerca web in tempo reale.

Gli utenti devono innanzitutto installare l’ultima versione dell’app Google per Android e iOS. Successivamente è necessario partecipare all’esperimento AI Mode in Search Labs (solo negli Stati Uniti). Toccando l’icona Live sotto il campo di ricerca viene aperta la schermata che permette di interagire con il chatbot.

L’utente può usare la voce per chiedere informazioni e riceverà una risposta vocale, mentre sullo schermo verranno mostrate le anteprime delle fonti trovate online. È possibile quindi proseguire la conversazione con altre domande sull’argomento.

Search Live funziona in background, quindi è possibile continuare la conversazione quando viene aperta ​​un’altra app. Toccando il pulsante “Transcript” è possibile visualizzare la risposta testuale ed effettuare altre richieste tramite input testuale. Search Live permette inoltre di rivedere una conversazione e riprendere da dove era stata interrotta accedendo alla cronologia di AI Mode.

Search Live in AI Mode sfrutta una versione custom di Gemini con capacità vocali avanzate. Nei prossimi mesi verrà aggiunta la possibilità di chiedere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera in tempo reale. Non è noto quando sarà disponibile anche in Italia.