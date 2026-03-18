 Sempre più AI per le ricerche: Google Ricerca Live arriva in Italia
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Sempre più AI per le ricerche: Google Ricerca Live arriva in Italia

La ricerca su Google cambia volto (ancora una volta) con una funzione basata su AI, conversazioni vocali e inquadrature del mondo reale.
Sempre più AI per le ricerche: Google Ricerca Live arriva in Italia
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La ricerca su Google cambia volto (ancora una volta) con una funzione basata su AI, conversazioni vocali e inquadrature del mondo reale.
Google AI Studio

Dopo un primo rollout limitato agli Stati Uniti e all’India andato in scena lo scorso anno, la Ricerca Live (Search Live) di Google fa il suo debutto a livello globale. È accessibile a partire da oggi in tutti i territori del mondo dove già è attiva la AI Mode del motore di ricerca, Italia compresa. Vediamo come funziona con un veloce test, ci sarà poi tempo per approfondire.

Cos’è e come funziona la Ricerca Live di Google

Sulla pagina del supporto ufficiale dedicata alla caratteristica si legge ancora che questa esperienza è attualmente disponibile per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni in inglese negli Stati Uniti e in inglese e hindi in India. La documentazione sarà aggiornata presto, perché risulta già del tutto funzionante anche nel nostro paese. Tutto ciò che bisogna fare per attivarla è premere il pulsante evidenziato nello screenshot qui sotto, all’interno dell’app Google. L’abbiamo messa subito alla prova.

Come funziona la Ricerca Live di Google

Si apre così un’interfaccia del tutto simile a quella per l’interazione vocale con un qualsiasi chatbot AI. È poi sufficiente parlare per dare il via alla conversazione. L’intelligenza artificiale di Ricerca Live risponderà con la sua voce e mostrando in un riquadro in alto le fonti delle informazioni estrapolate dal web (che nessuno andrà a consultare, come già accade per AI Overview).

Come funziona la Ricerca Live di Google

Toccando il pulsante Video, la fotocamera dello smartphone si attiva e permette all’AI di vedere quanto inquadrato. Abbiamo provato a puntarla fuori dalla finestra, chiedendo semplicemente Cosa vedi? e l’intelligenza artificiale ci ha descritto il paesaggio.

Come funziona la Ricerca Live di Google

In ogni momento è possibile chiedere e ottenere la trascrizione dello scambio. Eccola.

Vedo un grande albero spoglio, con un tronco massiccio e rami contorti, in un parco o in un bosco. Potrebbe essere un faggio europeo, che ha la particolarità di avere la corteccia liscia e grigia, simile alla pelle dell’elefante, anche quando invecchia. Però, per esserne sicuri, bisognerebbe vedere le foglie da vicino. Vuoi provare ad avvicinarti?

Un termine come vedo non sembra scelto casualmente e l’invito ad avvicinarsi crea una forma di interazione inedita con l’utente, uno scambio che prima dell’avvento dell’AI non esisteva o era minimo. In un certo senso non siamo più noi a controllare il risultato di una ricerca, come avveniva con le tradizionali SERP (pagine dei risultati), ma il sistema ci prende per mano e ci guida verso l’informazione che vogliamo, in qualche modo anticipando e indirizzando la richiesta.

Fonte: Engadget

Pubblicato il 18 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
18 mar 2026
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