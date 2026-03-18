Sempre più AI per le ricerche: Google Ricerca Live arriva in Italia

Dopo un primo rollout limitato agli Stati Uniti e all’India andato in scena lo scorso anno, la Ricerca Live (Search Live) di Google fa il suo debutto a livello globale. È accessibile a partire da oggi in tutti i territori del mondo dove già è attiva la AI Mode del motore di ricerca, Italia compresa. Vediamo come funziona con un veloce test, ci sarà poi tempo per approfondire.

Cos’è e come funziona la Ricerca Live di Google

Sulla pagina del supporto ufficiale dedicata alla caratteristica si legge ancora che questa esperienza è attualmente disponibile per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni in inglese negli Stati Uniti e in inglese e hindi in India . La documentazione sarà aggiornata presto, perché risulta già del tutto funzionante anche nel nostro paese. Tutto ciò che bisogna fare per attivarla è premere il pulsante evidenziato nello screenshot qui sotto, all’interno dell’app Google. L’abbiamo messa subito alla prova.

Si apre così un’interfaccia del tutto simile a quella per l’interazione vocale con un qualsiasi chatbot AI. È poi sufficiente parlare per dare il via alla conversazione. L’intelligenza artificiale di Ricerca Live risponderà con la sua voce e mostrando in un riquadro in alto le fonti delle informazioni estrapolate dal web (che nessuno andrà a consultare, come già accade per AI Overview).

Toccando il pulsante Video, la fotocamera dello smartphone si attiva e permette all’AI di vedere quanto inquadrato. Abbiamo provato a puntarla fuori dalla finestra, chiedendo semplicemente Cosa vedi? e l’intelligenza artificiale ci ha descritto il paesaggio.

In ogni momento è possibile chiedere e ottenere la trascrizione dello scambio. Eccola.

Vedo un grande albero spoglio, con un tronco massiccio e rami contorti, in un parco o in un bosco. Potrebbe essere un faggio europeo, che ha la particolarità di avere la corteccia liscia e grigia, simile alla pelle dell’elefante, anche quando invecchia. Però, per esserne sicuri, bisognerebbe vedere le foglie da vicino. Vuoi provare ad avvicinarti?