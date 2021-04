Google Travel: avvisi per restrizioni COVID-19

Nelle prossime settimane è previsto un graduale aumento degli spostamenti (con certificato), quindi è meglio rimanere aggiornati sulle restrizioni imposte nei vari paesi per limitare la diffusione del COVID-19. Google ha aggiunto specifiche funzionalità al suo servizio Travel per informare gli utenti in modo più preciso.

Google Travel: avvisi e altre novità

Molte persone hanno già iniziato a pianificare le vacanze, cercando informazioni su destinazioni, hotel e voli. Considerate però le diverse restrizioni adottate nei vari paesi, l’operazione non è molto semplice. Google offre un servizio che consente di trovare le migliori offerte e ora mostrerà anche più dettagli sugli obblighi imposti dalle autorità sanitarie, ad esempio se è necessario portare la certificazione dell’avvenuta vaccinazione o il risultato negativo del test e se è previsto un periodo di quarantena all’arrivo.

Dopo aver cercato un hotel o un volo è possibile selezionare l’opzione che attiva l’invio di email nel caso in cui ci siano modifiche alle restrizioni valide nel luogo di destinazione. È necessario però effettuare l’accesso con l’account Google. Gli avvisi sono diversi per ogni paese.

Google ha inoltre aggiornato la sezione Esplora per mostrare più informazioni (oltre ai voli). Gli utenti possono vedere più destinazioni sulla mappa e applicare filtri in base agli Interessi: popolari, all’aperto, spiagge, musei e sci. Per vedere solo i luoghi raggiungibili in aereo è sufficiente selezionare la voce corrispondente in Modalità di viaggio. Scegliendo una destinazione sulla mappa verranno mostrate le restrizioni, i voli, gli hotel, i suggerimenti su quando partire e le cose da fare.

Chi invece preferisce un viaggio su strada troverà utile la funzionalità di Google Maps che permette di aggiungere fermate al percorso. Dopo aver completato la pianificazione è possibile inviare le indicazioni stradali allo smartphone via testo, email o app.