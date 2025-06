Google TV, nuovo timer spegne la TV quando ci si addormenta

È stata una di quelle giornate infinite. Si arriva a casa sfiniti e l’unica cosa che si vuole fare è sprofondare sul divano con qualche episodio della propria serie preferita. Si accende la TV, si lancia Netflix o quello che capita, e ci si mette comodi.

Dopo tre quarti d’ora però le palpebre iniziano a cedere, e quando il secondo episodio arriva a metà, si è già partiti per il mondo dei sogni… I più fortunati si svegliano il mattino dopo con il torcicollo e la TV ancora accesa. Gli altri vengono svegliati nel cuore della notte da una scena rumorosa, oppure si ritrovano con gli occhi aperti all’alba mentre scorrono ancora i titoli di coda.

Il risultato è sempre lo stesso: la TV è rimasta accesa per ore senza motivo, e la prossima bolletta della luce sarà una batosta. Per chi ha questa abitudine c’è una soluzione semplice: impostare un timer per spegnere automaticamente il televisore. Peccato che per chi ha un dispositivo con Google TV, farlo è una vera rottura di scatole. Ma le cose stanno per cambiare. Google ha finalmente deciso di affrontare questo problema che tormenta migliaia di persone che si addormentano regolarmente davanti allo schermo.

Il nuovo timer di Google TV spegne la TV al momento giusto

Al momento, il timer integrato di Google TV è nascosto nelle impostazioni, tanto che molti non ne conoscono l’esistenza. E anche chi lo trova, spesso ne rimane deluso. Si può solo impostare un conto alla rovescia, vedere quanto tempo manca e basta.

Ma alcune righe di codice scoperte da Android Authority suggeriscono che Google stia lavorando per rendere questa funzione molto più utile. Potrebbero esserci timer intelligenti legati al contenuto in riproduzione, notifiche di fine timer più visibili e opzioni per spegnere automaticamente la TV o interrompere la riproduzione.

Stando a quello che si vede nel codice, in futuro potremo fare tutto quello che ci si aspetta da un timer che si rispetti: annullarlo se si cambia idea, metterlo in pausa se ci si deve alzare un attimo, e riavviarlo quando si torna.

La cosa più utile però saranno le notifiche che appariranno sullo schermo quando manca poco allo spegnimento. Così se si sta ancora guardando il film, si può aggiungere altro tempo senza dover rifare tutto da capo. Dai dettagli emersi, sembra che gli avvisi arriveranno a 5 minuti e 45 secondi dal momento fatale. Questa tempistica è un po’ strana, onestamente – non sarebbe stato meglio 1 minuto? Forse quei “45 secondi” si riferiscono a qualcos’altro che ancora non capiamo.

Quando arriverà il nuovo timer?

Per ora si tratta solo di codice nascosto nelle viscere del sistema, quindi tocca aspettare. Potrebbero volerci settimane, ma anche mesi prima di vedere queste funzioni sulle nostre TV. Non è escluso che Google le rilasci insieme alle altre novità di Google TV previste con Android 16.