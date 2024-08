Addio Chromecast, è stato bello: benvenuto Google TV Streamer

Il nuovo dispositivo di bigG pensato per lo streaming e l’intrattenimento multimediale è Google TV Streamer. Raccoglie l’eredità della linea Chromecast, adottando un approccio inedito sia per quanto riguarda il design sia per le caratteristiche integrate. Di fatto, sono state confermate tutte le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

Tutto sul nuovo Google TV Streamer

Look a parte, la novità più importante è quella relativa all’integrazione di funzionalità dedicate alla smart home, con il supporto per l’interazione con i dispositivi compatibili con l’ecosistema Google Home e con lo standard Matter. In sostanza, svolge il compito di hub.

A livello di specifiche tecniche, ci sono una memoria interna da 32 GB, prestazioni migliorate per accorciare i tempi di caricamento ed esecuzione delle applicazioni, l’output video in formato 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il telecomando in dotazione ha un design simile a quello già visto sulla gamma Chromecast con Google TV. Sul retro della base c’è un pulsante che, una volta premuto, lo fa suonare, così da poterlo ritrovare facilmente in caso di smarrimento (con tutta probabilità è finito tra i cuscini del divano). Qui sotto il video di presentazione.

Non può mancare l’intelligenza artificiale. Ecco dunque che bigG ha scelto di integrare Gemini per ottenere riassunti dei contenuti, accedere velocemente alle recensioni, ai riepiloghi delle stagioni che compongono una serie e così via.

La modalità Ambient trasforma invece il televisore in una tela su cui mostrare opere d’arte e fotografie, anche quelle personali provenienti dal servizio Foto.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Google TV Streamer è già disponibile per il preordine sullo store ufficiale statunitense, al prezzo di 99,99 dollari, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni: Hazel (grigio) e Porcelain (bianco). Le consegne sono previste a partire dal 24 settembre. Al momento non sappiamo quando arriverà in Italia.

Addio Chromecast, è stato bello

Il titolo di questo articolo non è stato scelto casualmente. Con il lancio del nuovo dispositivo, il gruppo di Mountain View dice addio alla linea Chromecast, definitivamente. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.