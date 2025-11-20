Google TV Streamer (4K) a -25% per il Black Friday

Erede della gamma Chromecast che ha segnato un’epoca, il nuovo Google TV Streamer (4K) è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday che si apre oggi e che andrà avanti fino all’1 dicembre. All’interno del suo design compatto e minimalista racchiude tutto ciò che serve per l’intrattenimento in streaming, a partire dal supporto per la risoluzione Ultra HD con framerate 60 fps, così da poter sfruttare al meglio il potenziale dei televisori di ultima generazione.

Compra Google TV Streamer (4K) in forte sconto

Integra ben 32 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, il supporto alle tecnologie Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG oltre a Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos per il comparto audio. Ha in dotazione la connettività Wi-Fi e Bluetooth e sul retro sono presenti le porte USB-C, HDMI 2.1 ed Ethernet. Si basa sul sistema operativo Android TV e non manca la compatibilità con lo standard Matter per la smart home. La confezione include il telecomando con microfono per interagire con i comandi vocali e impartire istruzioni all’AI. Le dimensioni sono 16,2×7,6×2,5 centimetri, pesa 161,5 grammi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Lo sconto del 25% ti permette di risparmiare 30 euro e di acquistare il nuovo Google TV Streamer (4K) al prezzo di 89 euro, invece di 119 euro come da listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza dimenticare la consegna gratuita.

L’appuntamento con la Settimana del Black Friday andrà avanti fino al Cyber Monday del primo dicembre. Non è necessario avere un abbonamento Prime per approfittare delle offerte. Visita la sezione dell’e-commerce dedicata all’evento per trovare gli affari migliori e per ulteriori informazioni sull’iniziativa.