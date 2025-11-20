 Google TV Streamer (4K) a -25% per il Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google TV Streamer (4K) a -25% per il Black Friday

Amazon taglia il prezzo del Google TV Streamer (4K) per la Settimana del Black Friday: collegalo al tuo televisore e inizia lo streaming.
Google TV Streamer (4K) a -25% per il Black Friday
Tecnologia Tv Monitor
Amazon taglia il prezzo del Google TV Streamer (4K) per la Settimana del Black Friday: collegalo al tuo televisore e inizia lo streaming.

Erede della gamma Chromecast che ha segnato un’epoca, il nuovo Google TV Streamer (4K) è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday che si apre oggi e che andrà avanti fino all’1 dicembre. All’interno del suo design compatto e minimalista racchiude tutto ciò che serve per l’intrattenimento in streaming, a partire dal supporto per la risoluzione Ultra HD con framerate 60 fps, così da poter sfruttare al meglio il potenziale dei televisori di ultima generazione.

Compra Google TV Streamer (4K) in sconto

Compra Google TV Streamer (4K) in forte sconto

Integra ben 32 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, il supporto alle tecnologie Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG oltre a Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos per il comparto audio. Ha in dotazione la connettività Wi-Fi e Bluetooth e sul retro sono presenti le porte USB-C, HDMI 2.1 ed Ethernet. Si basa sul sistema operativo Android TV e non manca la compatibilità con lo standard Matter per la smart home. La confezione include il telecomando con microfono per interagire con i comandi vocali e impartire istruzioni all’AI. Le dimensioni sono 16,2×7,6×2,5 centimetri, pesa 161,5 grammi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Le caratteristiche di Google TV Streamer (4K)

Lo sconto del 25% ti permette di risparmiare 30 euro e di acquistare il nuovo Google TV Streamer (4K) al prezzo di 89 euro, invece di 119 euro come da listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza dimenticare la consegna gratuita.

{title}

Compra Google TV Streamer (4K) in sconto

L’appuntamento con la Settimana del Black Friday andrà avanti fino al Cyber Monday del primo dicembre. Non è necessario avere un abbonamento Prime per approfittare delle offerte. Visita la sezione dell’e-commerce dedicata all’evento per trovare gli affari migliori e per ulteriori informazioni sull’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto
Smart TV LG 65

Smart TV LG 65" 4K a soli 431€: un REGALO PAZZESCO su Amazon!
Xiaomi TV Box S 3 crolla sotto i 55€ su eBay con questo coupon

Xiaomi TV Box S 3 crolla sotto i 55€ su eBay con questo coupon
Smart TV Samsung QLED 4K 43

Smart TV Samsung QLED 4K 43" a prezzo IMBATTIBILE su eBay
Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto
Smart TV LG 65

Smart TV LG 65" 4K a soli 431€: un REGALO PAZZESCO su Amazon!
Xiaomi TV Box S 3 crolla sotto i 55€ su eBay con questo coupon

Xiaomi TV Box S 3 crolla sotto i 55€ su eBay con questo coupon
Smart TV Samsung QLED 4K 43

Smart TV Samsung QLED 4K 43" a prezzo IMBATTIBILE su eBay
Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti