Google usa Claude di Anthropic per migliorare Gemini

Colpo di scena: sembra che Google stia usando Claude, il modello AI sviluppato da Anthropic, per migliorare le performance di Gemini. A rivelarlo è la corrispondenza interna visionate da TechCrunch.

Google sfrutta Claude per potenziare Gemini

I contractor di Google che lavorano su Gemini devono valutare le risposte generate dall’AI secondo vari criteri, come veridicità e verbosità. Per farlo, hanno a disposizione fino a 30 minuti per ogni prompt, in cui devono stabilire se la risposta di Gemini sia migliore o peggiore di quella di Claude.

I contractor hanno iniziato a notare riferimenti a Claude sulla piattaforma interna di Google usata per confrontare Gemini con altri modelli AI. In almeno un caso, l’output presentato ai contractor dichiarava esplicitamente: “Sono Claude, creato da Anthropic“.

Dalle chat interne emerge che le risposte di Claude sembrano dare più enfasi alla sicurezza rispetto a quelle di Gemini. In alcuni casi, Claude si rifiuta di rispondere a prompt che considera pericolosi, come interpretare un altro assistente AI. In un altro esempio, Claude ha evitato di rispondere a un prompt, mentre la risposta di Gemini è stata segnalata come una “grave violazione di sicurezza” per aver incluso “nudità e bondage“.

Google ha il permesso di usare Claude?

I termini di servizio commerciali di Anthropic vietano ai clienti di accedere a Claude per “costruire un prodotto o servizio concorrente” o “addestrare modelli di AI concorrenti” senza l’approvazione dell’azienda. Curiosamente, Google è un grande investitore di Anthropic. Tuttavia, il portavoce di Google DeepMind non ha voluto dire se l’azienda ha ottenuto il via libera da Anthropic per usare Claude.

Il portavoce di DeepMind ha dichiarato che Google effettivamente confronta gli output dei modelli come parte del processo di valutazione, ma ha smentito che Gemini venga addestrato sui modelli di Anthropic. “Confrontiamo gli output, ma non addestriamo Gemini su Claude“, ha affermato.

Insomma, i colossi tech non sembrano farsi troppi scrupoli nello sfruttare i punti di forza dei concorrenti. Chissà cosa ne pensa Anthropic di questa faccenda…