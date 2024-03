Google userà Gemini nell'app Fitbit

Durante l’evento Check Up, Google ha annunciato diversi utilizzi dell’intelligenza artificiale generativa nel campo della medicina. L’azienda di Mountain View integrerà nell’app Fitbit un assistente personale che fornisce consigli sulla salute, sfruttando un nuovo LLM (Large Language Model) basato su Gemini. Intanto il brand Fitbit by Google è diventato Google Fitbit.

Personal Health LLM per Fitbit

L’app Fitbit registra tutti i dati relativi alle attività sportive e allo stato di salute. Gli esperti del Fitbit Labs e di Google hanno sviluppato un chatbot che utilizzata queste informazioni per rispondere alle domande degli utenti. Ciò è possibile grazie al nuovo Personal Health Large Language Model.

Il modello è una versione “specializzata” di Gemini, addestrato mediante studi scientifici su salute e benessere. I test dimostrato che il modello possiede ottime capacità di ragionamento su dati fisiologici e comportamentali relativi al sonno. L’assistente IA verrà integrato nell’app Fitbit per fornire utili suggerimenti in base agli obiettivi personali di salute e fitness. Potrebbe ad esempio analizzare le variazioni nei ritmi del sonno e nella qualità del sonno per consigliare come modificare l’intensità dell’allenamento in base a tali informazioni.

Questa funzionalità sarà disponibile solo agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a Fitbit Premium. Tutti possono invece accedere alla funzionalità di Google Lens che permette di cercare informazioni su malattie dermatologiche. Era stata annunciata l’anno scorso, ma ora è disponibile in 150 paesi.

Le informazioni vengono raccolte online da fonti autorevoli, ma è sempre necessario un consulto medico perché Google Lens non sostituisce uno specialista umano.