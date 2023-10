Google ha venduto circa 38 milioni di Pixel

Google non può certo competere contro giganti del calibro di Samsung e Apple, ma le vendite dei suoi Pixel sono in costante aumento. Solo negli ultimi 12 mesi, l’azienda di Mountain View ha venduto circa 10 milioni di smartphone. Il lancio dei nuovi Pixel 8 e il supporto software per sette anni contribuiranno sicuramente all’incremento della quota di mercato.

Quasi 38 milioni di Pixel venduti

Secondo le rilevazioni di IDC, Google ha venduto 37,9 milioni di smartphone Pixel dal lancio delle serie, quindi tra il 2016 e il 2023. Non è un dato eccezionale, considerato che Apple e Samsung vendono un numero superiore di unità in un singolo trimestre, ma per l’azienda di Mountain View rappresenta un risultato importante.

La società di analisi ha evidenziato una crescita costante. Google ha raddoppiato le vendite nel 2018 (circa 4 milioni di smartphone) rispetto all’anno precedente, mentre nel 2019 ha raggiunto le 7,2 milioni di unità. Nel 2022 ha venduto 27,6 milioni di smartphone, prima del lancio dei Pixel 7, mentre sono circa 10 milioni negli ultimi 12 mesi. I mercati più importanti sono Stati Uniti e Giappone.

IDC stima un incremento a doppia cifra, grazie alle novità introdotte con i Pixel 8. Una di esse è il supporto software per sette anni, quindi gli utenti riceveranno nuove versioni di Android, feature drop e patch di sicurezza fino al 2030. Alcune funzionalità sono tuttavia esclusive per il modello Pro, tra cui Video Boost. Forse si potrà aggirare il “vincolo” installando sul Pixel 8 l’APK dell’app Google Camera prelevato dal Pixel 8 Pro (come già fatto con il Pixel 7 Pro).

