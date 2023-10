Pixel 8 al prezzo minimo garantito: come funziona?

I nuovi smartphone top di gamma presentati da Google, il Pixel 8 da 6,2 pollici e il Pixel 8 Pro da 6,7 pollici, sono già in preordine su Amazon con la consegna gratuita assicurata all’uscita del 12 ottobre. Scegliendo di acquistarli subito sull’e-commerce è possibile contare anche sul prezzo minimo garantito. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Prezzo minimo garantito Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Il vantaggio consente di prenotare gli smartphone in questo momento e, nel caso in cui dovesse essere applicato uno sconto prima del lancio ufficiale, beneficiarne in automatico. In altre parole, la riduzione della spesa sarebbe tenuta in considerazione dallo store, senza che sia necessario intervenire.

Si tratta di un’opportunità a disposizione per tutti i modelli e per tutte le versioni dei nuovi smartphone Google. Ecco i link per acquistarli.

Per conoscere tutti i dettagli in merito a specifiche tecniche e funzionalità integrate in Pixel 8 e Pixel 8 Pro rimandiamo all’articolo dedicato, pubblicato ieri su queste pagine in occasione dell’annuncio ufficiale.

Durante l’evento, Google ha presentato anche il nuovo Pixel Watch 2 (399 euro) e nuove colorazioni per gli auricolari Pixel Buds Pro (229 euro) che presto riceveranno un corposo aggiornamento.

