In partenza per le vacanze? Scordati i problemi legati al roaming con questa eSim

Si avvicinano le vacanze, ma il roaming è ancora una delle principali preoccupazioni per chi part. Saily propone una soluzione semplice e conveniente: eSIM per oltre 200 destinazioni, con piani flessibili e attivazione immediata. Per l’estate, con il codice coupon BLAZE15, si ottiene uno sconto del 15% sui piani dati e fino al 5% in crediti Saily, da utilizzare per i prossimi viaggi.

Una sola eSIM per tutti i Paesi

Dimentica le lunghe attese in aeroporto per acquistare una SIM locale o le bollette salate del roaming. Con Saily, basta un’unica eSIM per aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app, senza bisogno di nuove installazioni. La configurazione è istantanea: il piano si attiva automaticamente al tuo arrivo e puoi monitorare il consumo grazie all’avviso che ti notifica quando superi l’80% dei dati inclusi.

Prezzi competitivi e crediti estate

I piani partono da 2,99 $ (ad esempio per la Thailandia) e coprono destinazioni come Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi e oltre 200 Paesi. In più, Saily offre crediti bonus fino al 5% e uno sconto immediato del 15% con il codice BLAZE15, ideale per risparmiare ancora di più durante l’estate.

Un alleato perfetto per chi viaggia spesso

Che tu sia un viaggiatore abituale, un nomade digitale o un professionista sempre in movimento, Saily è pensata per offrirti connettività sicura e affidabile ovunque. Niente più interruzioni durante le call di lavoro, streaming senza buffering e zero sorprese in bolletta: la combinazione di piani globali e strumenti di sicurezza integrati rende Saily la scelta giusta per ogni tipo di viaggio.

Il vantaggio Saily: flessibilità, sicurezza e supporto continuo

Supportata da NordVPN, Saily integra funzionalità avanzate di sicurezza come il blocco degli URL dannosi e il risparmio dati tramite il blocco degli annunci. L’assistenza clienti è disponibile 24/7, così puoi risolvere qualsiasi problema in pochi minuti, ovunque tu sia.

Sostenibilità e tecnologia al servizio del viaggiatore

Un altro punto di forza di Saily è l’impatto ridotto sull’ambiente: eliminando le SIM fisiche, si riducono sprechi di plastica e metalli rari. Questo approccio sostenibile si affianca a tecnologie di sicurezza avanzate, come il blocco degli URL dannosi e il risparmio dati tramite il filtro pubblicitario, per una navigazione protetta e intelligente.

Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.