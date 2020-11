Anche Google raccoglie l’invito a partecipate a Vicini e Connessi, nuova incarnazione del progetto Solidarietà Digitale presentata la scorsa settimana da MiD e promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di commercianti e business locali strumenti utili a superare questa fase di difficoltà, in modo del tutto gratuito. Questa la ragione che ha spinto il gruppo ad aderire.

Le attività commerciali quest’anno sono state duramente colpite dalle conseguenze della pandemia: i negozi, le botteghe artigianali, i rivenditori al dettaglio e tutti i piccoli esercizi locali si sono trovati di fronte da un lato alla necessità di ridurre gli accessi fisici, e dall’altro all’urgenza di ripensare alla propria attività online.

Solidarietà Digitale: Vicini e Connessi, c’è anche Google

Far leva sulle potenzialità degli strumenti digitali per innovare il business, mantenerlo operativo e raggiungere nuovi clienti (oltre che mantenere quelli già acquisiti) è una possibilità concreta. Lo sa bene il gruppo di Mountain View che a tal proposito in estate ha annunciato Italia in Digitale investendo ben 900 milioni di euro nella ripartenza.

… in linea con l’iniziativa di supporto alla ripresa economica del Paese annunciata questa estate con il progetto Italia in Digitale, aderiamo con piacere all’iniziativa Vicini e Connessi della Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e mettiamo a disposizione dei commercianti strumenti per farsi trovare online e corsi dedicati alle competenze digitali, senza costi.

Questi i tool e i servizi che Google mette a disposizione nel catalogo di Solidarietà Digitale: