Google Vids genera presentazioni video con Gemini

Google sta per introdurre Vids, la sua innovativa app di produttività, nei Workspace Labs. L’idea alla base di Vids è semplice ma potente: “se puoi fare una slide, puoi fare un video“.

Annunciata ad aprile, questa app consente agli utenti di combinare documenti, slide, voci fuori campo e registrazioni video in una timeline per creare video di presentazione da condividere con i colleghi. L’anteprima di Workspace Labs permette agli amministratori di Workspace di selezionare gli utenti che potranno testare questo video maker basato sull’intelligenza artificiale di Gemini.

Vids: non solo un generatore di video, ma un potente strumento di presentazione

Sebbene Vids offra la possibilità di generare video, non va confuso con strumenti di AI come Sora di OpenAI, in grado di creare filmati realistici partendo da un prompt. L’obiettivo principale di Vids è invece quello di generare presentazioni descrivendo ciò che si desidera che Gemini crei, consentendo poi di modificare il video in un secondo momento.

Modelli e contenuti stock royalty-free

Oltre alla generazione automatica di presentazioni, Google Vids offre anche la possibilità di avviare manualmente la bozza di una presentazione utilizzando uno dei numerosi modelli disponibili. Inoltre, l’app mette a disposizione contenuti stock royalty-free per arricchire ulteriormente la creazione dei video.

Gemini: l’AI che trasforma le idee in presentazioni coinvolgenti

La caratteristica principale di Vids, come mostrato nel video dimostrativo, è l’utilizzo di Gemini, l’intelligenza artificiale in grado di inserire automaticamente filmati di repertorio, generare lo script e persino fornire una voce fuori campo per la prossima presentazione, senza che sia necessario dire una parola. Questa funzionalità rivoluzionaria semplifica notevolmente il processo di creazione di video, rendendolo accessibile a chiunque, anche senza possedere particolari competenze tecniche.