Google Wallet adotta il design Material 3 Expressive

Nel corso degli ultimi mesi, i prodotti parte dell’ecosistema Google hanno iniziato ad adottare il design Material 3 Expressive, con l’introduzione di modifiche che vanno a migliorare l’esperienza d’uso senza intaccare la struttura dei servizi. Ad unirsi alla schiera vi è ora anche Google Wallet, con un aggiornamento in distribuzione progressiva che introduce alcune novità sul fronte grafico e funzionale.

Google Wallet: ecco i cambiamenti introdotti con il nuovo design

Andando più nel dettaglio, la modifica di maggior rilievo è senza dubbio quella relativa alla schermata principale, dove la scritta “Wallet” collocata in alto a sinistra è stata sostituita dal nuovo logo dell’app, rendendo l’interfaccia decisamente più coerente con il resto dell’ecosistema del colosso di Mountain View.

È stata rivista pure l’icona per aggiungere una nuova carta e in sostituzione del testo “+ Aggiungi a Wallet” compare ora semplicemente il segno “+”.

Unitamente a quanto già detto, è stata migliorata la visualizzazione delle transazioni associate a ciascuna carta, accompagnata da animazioni rivisitate che rendono l’esperienza d’uso più fluida. Infatti, quando viene aperta una carta, le transazioni passate vengono collocate in contenitori per una migliore visibilità. Questo raggruppamento migliorato si applica anche al menu “Aggiungi a Wallet” e alla pagina “Impostazioni”. C’è pure un’animazione tap-to-pay aggiornata.

Da tenere presente che l’aggiornamento in corso non richiede il download di una nuova versione dell’app, in quanto si tratta di un roll-out che avviene direttamente lato server e che è già attivo sulla release 25.38. Per riuscire a visualizzare le modifiche è pertanto sufficiente chiudere e riavviare l’applicazione.