Google Wallet crea pass digitali dalle foto con l'IA

Google Wallet permette di creare un pass digitale di qualsiasi oggetto che contiene un codice a barre o un codice QR. La funzionalità, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, era stata annunciata durante il Google I/O di maggio. È sufficiente scattare una foto che verrà elaborata dall’intelligenza artificiale.

Aggiungi a Wallet “tutto il resto”

Attualmente, gli utenti italiani vedono cinque opzioni dopo aver toccato il pulsante “Aggiungi a Wallet” nell’angolo inferiore destro dell’app: Carta di pagamento, Tessera per il trasporto pubblico, Carta fedeltà, Carta regalo e Foto. Quest’ultima consente di creare un pass a partire da una foto con codice a barre o codice QR (scattata al momento o già sullo smartphone).

Gli utenti statunitensi troveranno invece l’opzione “Everything else” (Tutto il resto) al posto dell’opzione Foto. Viene sempre effettuata la scansione della foto, ma con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Infatti, Google mostra un avviso per indicare che l’IA genererà una versione digitale del pass, quindi è necessario consentire l’accesso ad eventuali informazioni sensibili, come identità e salute.

Wallet analizzerà la foto e recupererà tutte le informazioni utili, consentendo di modificarle e aggiungerne altre. Gli utenti possono scegliere tra 14 categorie di pass, tra cui biglietto da visita, assicurazione dell’automobile, patente, assicurazione sulla salute, tessera della biblioteca, passaporto, carta d’identità, permesso di residenza e carta dello studente.

Al termine della procedura, la versione digitale del pass verrà mostrata sotto le carte di credito/debito. Non è noto quando la funzionalità sarà disponibile anche in Italia.