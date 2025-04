Occhiali Ray-Ban Meta, arriva la traduzione istantanea live (anche senza connessione)

Meta annuncia nuove combinazioni di lenti colorate per i suoi occhiali smart Ray-Ban. Inoltre, ha sbloccato per tutti gli utenti funzionalità finora riservate ai tester del programma Early Access. Le novità più interessanti? Traduzioni dal vivo, messaggi e chiamate direttamente da Instagram, e la possibilità di chiedere informazioni a Meta AI su ciò che si sta osservando.

Quante volte sarà capitato di trovarsi in un Paese straniero e di afferrare il significato solo di qualche parola? Con gli occhiali Ray-Ban Meta, questo non sarà più un problema. Grazie alla traduzione in tempo reale, si potrà conversare tranquillamente in inglese, francese, italiano o spagnolo, e sentire la risposta nella propria lingua preferita. E il bello è che non servirà nemmeno una connessione Wi-Fi o dati cellulari, basterà scaricare un pacchetto linguistico in anticipo. La funzione di traduzione istantanea, infatti, funziona anche senza connessione!

Ma le novità non finiscono qui. Per i più attenti allo stile, arrivano le nuove combinazioni di colori e lenti per il modello Skyler. Grigio lucido con lenti Transitions zaffiro, nero lucido con lenti trasparenti o verdi:

Integrazione con Instagram e accesso a Meta AI

E che dire della possibilità di inviare e ricevere messaggi, foto, chiamate audio e video da Instagram, direttamente dagli occhiali? Proprio come già avviene con WhatsApp, Messenger e le app native di iOS e Android. Un modo per restare sempre connessi, senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Ma la vera chicca è la conversazione con l’assistente AI di Meta, basata su ciò che si sta guardando.

Musica e AI, un connubio perfetto

Per gli amanti della musica, niente paura: l’accesso ad app come Spotify, Amazon Music, Shazam e Apple Music si sta espandendo oltre gli Stati Uniti e il Canada. Certo, per ora chiedere all’AI di Meta di riprodurre musica o di avere informazioni su ciò che si sta ascoltando sarà possibile solo per chi ha l’inglese come lingua predefinita, ma siamo solo all’inizio.

L’Europa abbraccia Meta AI

La buona notizia è che Meta AI, già disponibile nel Regno Unito da inizio mese, sarà accessibile in tutti i paesi supportati dell’Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Ma le ambizioni di Meta non si fermano qui. Presto gli occhiali Ray-Ban sbarcheranno anche in Messico, India e Emirati Arabi Uniti.