Google Wallet dice addio al supporto a PayPal

Google Wallet si appresta a dire addio a PayPal come opzione do pagamento. A partire dal 13 giugno 2025, infatti, non sarà più possibile fruirne per effettuare eseguire transazioni. Per il momento lo modifica riguarda esclusivamente gli utenti degli Stati Uniti, ma non è escluso che prossimamente la cosa possa interessare anche il resto del mondo, sebbene per il momento non siano pervenute comunicazioni a tal riguardo.

Google Wallet non supporterà più PayPal

Google non ha fornito motivazioni esatte riguardo la modifica, spiegando genericamente di voler offrire modalità di pagamento intelligenti, flessibili e più vantaggiose. Di contro PayPal pare avere intenzione di sviluppare maggiormente le proprie soluzioni proprietarie.

Il cambiamento fa esclusivamente riferimento all’integrazione tra Google Wallet e PayPal, dunque il collegamento diretto tra i due servizi, mentre le carte di debito PayPal con marchio Visa o Mastercard continueranno a funzionare come metodo di pagamento.

Coloro che hanno ancora attivo il collegamento tra PayPal e Google Wallet riceveranno la rimozione automatica dell’account associato il 13 giugno, senza possibilità di mantenere la vecchia configurazione.

Da tenere presente che già lo scorso 11 aprile Google aveva disattivato la possibilità di aggiungere nuovi account PayPal a Wallet, preannunciando in qualche modo che qualcosa sarebbe poi cambiato.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, l’integrazione tra Google Wallet e PayPal era stata introdotta nel 2017, quando il wallet di “big G” era ancora noto con il nome di Android Pay. Da quel momento ha rappresentato un sistema di connessione semplice tra gli account coinvolti e per la messa a punto dei pagamenti digitali.