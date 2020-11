Google continua a implementare novità nella suite Workspace. Oggi tocca all’editing dei documento Office sui dispositivi con sistema operativo iOS. Una feature che può tornare utile per chi si trova a dover gestire i file dagli schermi touchscreen di iPhone e iPad come già avviene da tempo sul Web e su quelli con piattaforma Android.

I documenti Office e Google Workspace su iOS

L’annuncio con un post comparso sul blog ufficiale di Workspace che fa riferimento a un rollout immediato per tutti, anche per coloro che dispongono di un account personale e gratuito. Gli utenti di iOS saranno così in grado di aprire, collaborare modificare e aggiungere commenti ai file di Microsoft Office utilizzando le applicazioni Documenti, Fogli e Presentazioni, beneficiando di caratteristiche avanzate per la condivisione, l’accesso e la conversione che non richiedono l’obbligo di eseguire il download in locale.

Stiamo rendendo l’editing di Office disponibile su iOS. Questa novità mette a disposizione le funzionalità di assistenza e collaborazione di Google Workspace per i file di Microsoft Office quando state utilizzando un vostro dispositivo iOS.

L’editing dei file Office con gli strumenti di Workspace va dunque a sostituire Quickoffice (noto anche come Office Compatibility Mode) che ha fino a oggi messo a disposizione funzionalità limitate soprattutto sul fronte della collaborazione in tempo reale, oggi essenziali nel contesto dello smart working.