L'IA per la produttività: prova Google Workspace con Gemini

Ottimizzare il flusso di lavoro, incrementare la produttività e migliorare la collaborazione: sono questi gli obiettivi di Gemini, nella sua versione integrata in Google Workspace. L’assistente di intelligenza artificiale è disponibile per tutti i piani Business della suite rivolti alle aziende ovvero Starter, Standard e Plus, sotto forma di opzione aggiuntiva da attivare separatamente.

Attiva l’IA di Gemini in Google Workspace Business

All’occorrenza, può entrare in azione nella casella di Gmail per comporre un messaggio di posta elettronica o per modificarne uno da inviare sulla base delle indicazioni fornite, se necessario riassumendo un concetto in poche righe, risparmiando così tempo, risultando efficace nella comunicazione e nell’assistenza. I modelli addestrati dal gruppo di Mountain View consentono inoltre di intercettare i trend del mercato, per poter pianificare le strategie migliori, definendo proposte ad hoc per attrarre nuovi clienti e per fidelizzare quelli già acquisiti, svolgendo il ruolo di un analista di ricerca e quello di un addetto alle vendite.

Ancora, quando è il momento di creare documenti, è sufficiente scrivere un prompt testuale per ottenere, ad esempio, una presentazione preimpostata. E, se il risultato non soddisfa le aspettative, un’ulteriore richiesta correggerà il tiro. All’interno di Meet è poi in grado di dar vita a sfondi personalizzati dall’aspetto professionale, utilizzabili nelle riunioni. Le sue potenzialità, basate sui modelli più evoluti, tolgono di mezzo anche l’esigenza di occuparsi manualmente del data entry nei fogli di lavoro. Per tutti gli altri dettagli visita il sito ufficiale.

È possibile aggiungere Gemini al piano Workspace Business sottoscritto al prezzo mensile di 19,20 euro per utente (con abbonamento annuale). La spesa include l’accesso alle nuove funzionalità di IA generativa che Google introdurrà nel tempo.

Privacy e sicurezza sempre garantite

Tutto questo senza dimenticare i sistemi implementati per la tutela di privacy e sicurezza, garantendo che le interazioni delle aziende rimarranno sempre private e protette. Vuoi toccare con mano i vantaggi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano? Puoi iniziare la prova gratuita e sperimentare le tante caratteristiche integrate, senza alcun costo.

Se la tua esigenza è quella di attivare Gemini nella sua versione Enterprise, al prezzo mensile di 28,86 euro per ogni utente (sempre con abbonamento annuale), ottenendo così l’accesso a funzionalità extra come la traduzione automatica dei sottotitoli in oltre 15 lingue durante le riunioni, contatta il team di vendita per ottenere maggiori informazioni.