Google Workspace: nuove funzionalità AI in italiano

Google ha annunciato la disponibilità di nuove funzionalità AI in lingua italiana per la suite di produttività. Gli utenti aziendali possono sfruttare l’intelligenza artificiale integrata in Google Workspace per migliorare le presentazioni e prendere appunti durante le riunioni.

Novità per Google Slides e Meet

La prima novità riguarda Google Presentazioni (Slides in inglese). Gli utenti italiani possono realizzare presentazioni di migliore qualità con l’aiuto di Gemini, accessibile nel pannello laterale, quindi sfruttando potenti strumenti di intelligenza artificiale. È necessario solo digitare una richiesta in linguaggio naturale.

È possibile generare immagini da inserire direttamente nelle diapositive, riassumere dati complessi in punti chiave, fare brainstorming per idee innovative e creare nuove diapositive, utilizzando le informazioni provenienti da documenti, email e altri dati di Workspace. L’integrazione dell’assistente AI semplifica quindi la lunga procedura di creazione di contenuti.

La seconda novità riguarda Google Meet. La nuova funzionalità Take notes for me (Prendi appunti per me) supporta ora l’italiano, consentendo di generare automaticamente riassunti delle riunioni con riferimenti diretti alle fonti nella trascrizione. I partecipanti non devono più prendere appunti manualmente, quindi possono seguire la conversazione senza distrazioni.

Gli utenti possono verificare e modificare la lingua degli appunti nelle impostazioni (al momento non sono supportate le riunioni multilingua). Google Meet permette inoltre di trascrivere le riunioni in italiano e di aggiungere sottotitoli in italiano alle registrazioni salvate su Google Drive. Le nuove funzionalità AI saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni.