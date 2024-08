Google Workspace Starter, Standard o Plus: quale scegliere?

Incrementa la produttività della tua azienda con la suite di strumenti Business offerta da Google Workspace, declinata in tre piani, per andare incontro alle esigenze di ogni realtà professionale: Starter, Standard e Plus. Qui è dove ti spieghiamo cosa li differenzia, così da aiutarti a capire qual è la scelta giusta per la tua attività, se la formula più economica, quella intermedia oppure la più avanzata.

I tre piani proposti da Google Workspace Business

Innanzitutto, è bene precisare che la possibilità di ottenere un’email personalizzata è presente in tutte le tipologie di sottoscrizioni, così come quella di organizzare riunioni video con centinaia di partecipanti e di contare sull’archiviazione cloud dei contenuti. A questo si aggiunge un servizio di assistenza sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Trovi tutti gli altri dettagli alla pagina dedicata.

Il piano Starter, il più economico

Il piano Starter di Workspace è quello più economico: costa solo 5,75 euro al mese per ogni utente, ma include tutto quanto necessario per fare affidamento su una casella di posta elettronica professionale, sulle riunioni video e sul cloud storage per l’archiviazione di file e documenti. Rappresenta la scelta ideale per chi gestisce l’attività in completa autonomia, così come per le aziende più piccole. Qui sotto le sue caratteristiche.

Casella email aziendale personalizzata e sicura;

riunioni video con un massimo di 100 partecipanti;

30 GB di spazio per l’archiviazione sul cloud assegnato a ogni utente (in pool flessibile);

controlli di gestione e sicurezza;

servizio di assistenza standard.

La formula Standard, la più popolare

Lo step intermedio è costituito dalla sottoscrizione Standard di Workspace. Pensata per i business che stanno affrontando un percorso di crescita, trovandosi a fare i conti con nuove esigenze in termini di spazio per i file, sicurezza e strumenti da dedicare alla collaborazione, è disponibile a 11,50 euro al mese per ogni utente. È la più popolare, come sottolineato dal gruppo di Mountain View. Ecco cosa ha in dotazione.

Casella email aziendale personalizzata e sicura;

riunioni video con un massimo di 150 partecipanti e registrazione;

2 TB di spazio per l’archiviazione sul cloud assegnato a ogni utente (in pool flessibile);

controlli di gestione e sicurezza;

servizio di assistenza standard con possibilità di upgrade a Enhanced.

Plus, la soluzione avanzata e definitiva

Infine, il piano Plus, studiato per le società più strutturate che richiedono un quantitativo notevole di storage per i dati, la conformità agli standard più rigorosi a livello normativo e di cybersecurity, oltre a opzioni avanzate per le conferenze da remoto, incluse quelle dedicate alla registrazione e al monitoraggio dei partecipanti. Rappresenta il top di gamma per quanto riguarda le formule Business, proposto a 17,25 euro al mese per ogni utente. Si tratta di una vera e propria soluzione all-in-one per la produttività e per la collaborazione, composta da quanto segue.

Casella email aziendale personalizzata e sicura con eDiscovery per la ricerca delle informazioni;

riunioni video con un massimo di 500 partecipanti, registrazione e monitoraggio delle partecipazioni;

5 TB di spazio per l’archiviazione sul cloud assegnato a ogni utente (in pool flessibile);

controlli di gestione e sicurezza avanzati, inclusi Vault e gestione degli endpoint;

servizio di assistenza standard con possibilità di upgrade ad Avanzata.

I prezzi riportati qui sopra (e sul portale di Workspace) sono da intendersi su base mensile, con sottoscrizione annuale. I piani Business Starter, Business Standard e Business Plus sono acquistabili per un massimo di 300 utenti. Le aziende con più di 300 utenti possono contattare il team di vendita per il piano Enterprise.

Inizia subito la prova gratuita di Workspace

Se non ti senti ancora pronto ad attivare il tuo abbonamento, puoi sfruttare la prova gratuita di 14 giorni e accedere a tutte le funzionalità del pacchetto. Avrai così modo di toccare con mano tutti i suoi vantaggi, inclusi quelli legati all’integrazione dell’intelligenza artificiale con Gemini. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.