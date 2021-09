Goove e la magia ha inizio: sistema di illuminazione REATTIVO

Rendere l'esperienza al PC o al televisore non è impossibile, soprattutto se scegli Goove. Il brand colosso dell'illuminazione LED ha sfornato un nuovo prodotto eccezionale che ha davvero del magico. Lo trovi in offerta su Amazon a 71,99€, ricordati di attivare il coupon o lo pagherai a prezzo pieno.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Goove: il sistema d'illuminazione che stavi cercando

Se l'esperienza davanti lo schermo manca di qualcosa, con questo sistema d'illuminazione Goove rivoluzioni la normalità. Semplicissimo da montare e utilizzare, ti offre davvero qualcosa di fenomenale.

Il kit è composto da due torrette LED e da una simil telecamera che monitora ciò che accade sullo schermo per regolare in automatico le luci. Ciò significa che se starai guardando un film in cui ci sarà una prevalenza del colore rosso, ad esempio, verrà riprodotta la stessa nuance sulle torrette per rendere la visione ampia e innovativa.

A parole è un po' difficile da spiegare, ma se vedi all'opera questi tre aggeggi ti innamori davvero a prima vista. Praticamente oltre alla reattività avrai anche un sistema sincronizzato con immagini, musica e tutto il resto.

È adatto per schermi che vanno dai 24 ai 45 pollici. A tal punto ti faccio sapere che puoi gestirlo sia con l'applicazione su smartphone che mediante gli assistenti come Amazon Alexa e Google Home se in casa ne hai uno.

Se sei interessato non perdere l'occasione di acquistare questo gioiello Goove su Amazon a soli 71,99€. Lo ordini e lo ricevi in appena uno o due giorni lavorativi con le Spedizioni Prime.

Attiva il coupon o non otterrai lo sconto e fai presto: sta andando a ruba.