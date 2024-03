GoPro HERO11 Black Mini a 269€ non si era mai vista: correte su Amazon!

Se avete sempre sognato di possedere la meravigliosa action cam GoPro HERO11 Black Mini, oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato! Su Amazon è in corso un’eccezionale promozione che vi consente di acquistarla a soli 269,99 euro anziché i consueti 329 euro. Un’offerta a tempo del 18% imperdibile che porta la splendida videocamera al suo minimo storico.

GoPro HERO11 Black Mini: performance eccezionali in un formato compatto

Questo modello compatto offre prestazioni paragonabili alla celebre HERO11 Black solo in formato più piccolo, con la possibilità di registrare video in 5,6K60 e la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0. La HERO11 Black Mini presenta un design più leggero e compatto, ideale per catturare incredibili riprese POV con il massimo comfort durante attività come ciclismo, sci e altro ancora.

Dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli, questa action cam offre un’ampia flessibilità di montaggio. La robustezza è garantita dal resistente rivestimento esterno, che la rende impermeabile fino a 10 metri di profondità e resistente agli agenti atmosferici. Inoltre, il copriobiettivo antigraffio sostituibile offre un ulteriore livello di protezione.

Non lasciatevi scappare questa straordinaria offerta! Acquistate subito la GoPro HERO11 Black Mini a soli 269,99 euro su Amazon e portate a casa la miglior action cam sul mercato a un prezzo incredibilmente conveniente. Approfittate dell’offerta limitata e ricevetela in pochi giorni con Amazon Prime, senza spese di spedizione aggiuntive. Con Cofidis, potrete anche pagare in comode rate a tasso zero. Non perdete tempo, l’offerta potrebbe finire presto!