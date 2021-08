GoPro LAST MINUTE: una action cam e poi si parte

Se stai per partire per qualche giorno di vacanza e vuoi portarti appresso una action cam che ti consenta di registrare (e ricordare, e condividere) le migliori emozioni della tua uscita fuori porta, il primo nome che ti verrà in mente è inevitabilmente “GoPro“. Il brand è diventato sinonimo di qualità e affidabilità occupando negli anni l'immaginario di quanti, al mare o durante un'uscita di trekking, registrano i propri momenti più emozionanti per moltiplicarne l'impatto attraverso i social.

Ora è a questo marchio che ci si appella per un ordine last-minute prima di partire, per avere in valigia tutto quanto necessario per una vacanza memorabile.

Solo GoPro

Se quel che cerchi è una GoPro e non accetti compromessi differenti, allora puoi declinare la tua scelta in base al modello e al prezzo:

Vari gli accessori disponibili e ampia la gamma di strumenti utilizzabili per far sì che la GoPro possa diventare un vero e proprio strumento di ripresa per qualsiasi circostanza: sul surf o in una arrampicata, in bicicletta o su una cima, posizionata sul caschetto o tenuta su una selfie-stick, sempre e comunque al centro della scena per rendere eterno il piacere di un momento.

Non solo GoPro

Se quel che cerchi è una semplice action cam, ma il tuo budget ti sconsiglia di rivolgerti al mondo GoPro, allora la soluzione ideale di oggi è un modello A87 scontato del 25% che per soli 84,99 euro può offrirti un obiettivo da 20MP, con zoom 8X, stabilizzazione, resistenza subacquea e riprese 4K a 60fps.

Non sarà forse una GoPro, ma in certi casi può tranquillamente sopperire alle necessità che si presenteranno durante la tua prossima vacanza: un occhio alle emozioni e uno al portafoglio, poi puoi decidere quale modello portarti in vacanza.