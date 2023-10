Govee colora la casa: 2 lampadine SMART E27 compatibili Alexa e Google

Non mettere dei limiti alla creatività. Colorare la casa non significa renderla solo personale ma darle anche un’eleganza del tutto originale. Non c’è nulla di meglio delle lampadine Smart per questo compito e Govee te ne offre due dai milioni di possibilità.

Visto che sono in sconto su Amazon perché non ne approfitti? Con attacco E27 sono praticamente universali. Apri ora la pagina, spunta il coupon e portale a casa con soli 18,99€ per un affare con i fiocchi.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivi sul tuo account.

Govee non ti pone limiti: casa colorata con lampadine Smart

Avere l’illuminazione smart in casa è un vantaggio assoluto visto che ti permette di personalizzarla e cambiarla ogni volta che ne hai voglia. Per non scendere a compromessi scegli delle lampadine che sono utili, comode e soprattutto connesse.

Queste di Govee sono da non fare a meno visto che sono E27 e quindi le metti su lampadari, lampade e ovunque tu voglia. Una volta che le installi puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone. In alternativa puoi anche usare la voce per gestirle visto che sono compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Ancora non ti basta? Al loro interno hanno 16 milioni di colori, bianco incluso così spazi in tutta libertà. Sono preinstallate anche varie modalità e se vuoi le puoi sincronizzare con l’audio per andare a ritmo di musica o del film che stai guardando.

Dimmerabili e programmabili, sono le tue lampadine smart perfette.

Non perdere l’occasione e porta immediatamente a casa un paio di prodotti Govee da cento e lode. Spunta il coupon su Amazon e falle tue con soli 18,99€.

