Govee e il televisore si trasforma: illuminazione LED smart

Se hai sempre amato l'effetto che i televisori Ambilight riescono a creare, da ora in poi puoi replicare la stessa esperienza senza dover cambiare la tua smart TV. Grazie a Govee e al suo sistema d'illuminazione LED smart è totalmente possibile. La tecnologia di cui ti sto parlando è persino in offerta su Amazon, quindi se ne approfitti risparmi il 15% grazie a un coupon e te la porti a casa a soli 67,99€.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Govee: la televisione cambia aspetto, letteralmente

Creare dei giochi di luce è sempre entusiasmante ma avere un sistema d'illuminazione perfettamente sincronizzato con ciò che guardi e che ascolti? Il futuro!

In realtà può diventare anche il tuo presente con questo sistema ideato da Govee che installi in quattro e quattr'otto ed è super efficiente. Arriva a casa tua completo di tutto, quindi non devi far altro che seguire le istruzioni per ottenere un impianto eccezionale. Ma come fa a sapere quando deve cambiare colore? Ovviamente grazie a una piccola lente che fissi al di sopra della TV e che capta cosa succede per restituire un risultato immediato e veramente mozzafiato.

Io te l'ho consigliato per il televisore ma sappi che puoi montarlo anche dietro a un semplice monitor per PC. In linea di massima il sistema è stato creato per televisore da 55 a 65 pollici, ma se hai un po' di mano con un paio di modifiche lo adatti a qualunque esigenza.

Sei stato tentato? Allora approfitta del coupon e acquista questa striscia LED Govee innovativa su Amazon a soli 67,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime. Se non sei abbonato non ti preoccupare, non dovrai spendere soldi in più.